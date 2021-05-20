新冠肺炎疫情延燒，中央流行疫情指揮中心已宣布全國提升至三級警戒，停止室內5人以上、室外10人以上聚會，台中市政府啟動各項防疫措施。草悟道20日有某保險公司19名員工群聚行為，府會園道有10餘人遛狗等；市府表示，草悟道經勸導仍執意群聚作為，將重罰30萬元；府會園道將由現場保全人員及巡查人員開立舉發單。

市府20日召開流行疫情指揮中心記者會，新聞局長黃國瑋指出，中央疫情指揮中心因應全國提升到三級警戒，規定民眾外出時須全程戴口罩，停止室內5人以上、室外10人以上聚會，工作場所也應落實分艙分流、彈性上班，呼籲大家減少群聚，民眾也可撥打1999專線檢舉未戴口罩者。

「不群聚、免受罰！」建設局強調，台中市公園及園道等戶外空間舒適宜人，許多民眾喜歡聚集遊憩，但疫情當前，台中市配合中央並站在保護市民健康的立場，已超前部署各項防疫作為，如發現群聚違規者，將由現場保全人員及巡查人員於現場開立舉發單，依《傳染病防治法》第37條規定暨第67條，處6萬元以上、30萬元以下罰鍰，強力執法落實防疫。

(中時 )