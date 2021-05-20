近期台電供電不穩引發能源供應問題，財政部國產署標租今年首批太陽能光電土地受到外界關注。根據國產署規劃，此批標租土地有6宗，總面積10.06公頃，今日開標標出3宗土地，包含花蓮吉安鄉、高雄市阿蓮區及台中東勢區土地，共計4.89公頃，估計20年商機高達5.07億元。

根據國產署規劃，今年首批規劃標租土地包含花蓮縣吉安鄉、花蓮縣鳳林鎮、台中市東勢區、苗栗縣竹南鎮、高雄市阿蓮區、嘉義縣大林鎮土地6宗，土地面積10.06公頃。

國產署成功標出3宗土地，包含花蓮縣吉安鄉土地，面積2.96公頃，有1標封投標，投標設備裝置容量為3515峰瓩(kWp)，回饋比率3.5％，根據計算每年售電金額1634萬元。

標出第2宗土地為高雄阿蓮區土地面積為4671平方公尺，同樣是1標封投標，投標設備裝置容量為468峰瓩，回饋金比率為15％，每年售電金額218萬元。

而第3宗則是台中市東勢區土地，面積達1.46公頃土地，有2標封搶標，最終以投標設備裝置容量為1469峰瓩，回饋金比率6％標出，每年售電金額估計有683萬元。以租期20年來算，這3宗土地順利標出估將創造5.07億元商機。

國產署表示，配合行政院2025年太陽光電目標累積裝置容量20GW總體目標，國產署近年以多元方式釋出國有地供業者設置太陽光電設備，包含申請開發（委託經營）、共同改良利用及標租等。

(中時 )