台北市刑大一名小隊長，住在萬華區，傳出20日上午發燒，自行前往快篩站，初步篩檢結果出爐，確定一採為陽性，目前正在二採。而台北市刑大晚間也緊急消毒。

市刑大證實這項訊息，表示1名同仁因身體不適前往接受新冠肺炎快篩，結果呈陽性反應，仍需進一步作PCR檢測才能確認；並提醒其他同仁，上班應確實戴好口罩、勤洗手、酒精消毒並保持社交距離、早晚量體溫，做好自主健康管理。

(中時新聞網)