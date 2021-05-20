北市刑大小隊長住萬華 發燒自行前往快篩結果陽性 21:502021/05/20 中時新聞網 張達智 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市刑大一名小隊長快篩陽性。（中時資料照 謝明俊攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市刑大一名小隊長，住在萬華區，傳出20日上午發燒，自行前往快篩站，初步篩檢結果出爐，確定一採為陽性，目前正在二採。而台北市刑大晚間也緊急消毒。 市刑大證實這項訊息，表示1名同仁因身體不適前往接受新冠肺炎快篩，結果呈陽性反應，仍需進一步作PCR檢測才能確認；並提醒其他同仁，上班應確實戴好口罩、勤洗手、酒精消毒並保持社交距離、早晚量體溫，做好自主健康管理。 仁惠醫院護理師驚傳快篩陽性 高市議員憂感染擴散籲設快篩站 亞東院內感染爆1死 2護理師篩檢陽性 (中時新聞網) #新冠肺炎 #台灣 #萬華 #小隊長 #發燒 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新北確診足跡 公園市場成熱點 04:102021/05/18 焦點要聞 萬華獨居婦確診後突失聯 家屬報警破門送醫不治 12:432021/05/18 社會 市議員曝蔬果潛藏農藥殘留問題 農業局：每年定期抽檢 09:462021/05/18 生活 議員吳沛憶爆：萬華洗腎中心偷做快篩 好幾位患者呈陽性 12:232021/05/18 生活 疫情嚴峻 蘇貞昌籲把醫療資源留給重症患者 10:332021/05/18 政治 仁惠醫院女護理師快篩後呈陽性 疑健檢排隊時被感染 11:402021/05/18 生活 火眼實驗室出馬 3天曾廣篩千萬人 04:102021/05/18 產業財經 疫苗荒 嘉縣醫護優先 台東21日起停打 04:102021/05/18 焦點要聞 又停電媒體人忍不住狂飆髒話 要這兩群人都去死 網友激動大讚 09:072021/05/18 政治 高雄仁惠醫院急採檢94人 陳其邁：1護理師篩檢陽性 10:152021/05/18 生活 雙北市長喊話 大學也應停課 04:102021/05/18 焦點要聞 社會熱門新聞 開車不戴口罩罰1.5萬？各地標準不一 指揮中心回應了 - 社會 太嚴？戶外抽菸喝水不戴罩通通罰 侯友宜回應了 - 社會 酒客慌了！桃園金沙酒店小姐確診 不排除擴大匡列 - 社會 北市刑大小隊長住萬華 發燒自行前往快篩結果陽性 - 社會 工地未戴口罩工人遭警開罰掀論戰 衛生局：防疫優先 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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