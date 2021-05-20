從517大停電當日起，經濟部長王美花連4天早晚坐鎮台電大樓一次，親自監督電力調控，要求不能再出錯。由於核三廠1號機與林口3號機兩台機組今日併聯發電，加上民營電廠嘉惠二期燃氣新機組正在測試，近日可望上線，等於有3部中大型機組陸續加入正規軍，限電壓力預計可獲舒緩。

王美花從517當日起就到台電坐鎮，親Call用電大戶求調整產線降低用電量，自此之後，每天早晚各一次到台電總部大樓坐鎮，親自督軍不容台電再度出錯。除聽取台電回報機組供電與調度狀況，也參與台電兩次大停電檢討報告撰寫的討論，務求下周依政院指示準時交作業。

而明日周五，台電預測備轉容量率為8.69％，已比前兩天提升，不過因為水力機組無水可多發，加上用電量預估會再增加到3780萬瓩，在備轉率無法超過10％下，供電燈號仍亮吃緊黃燈。

至於桃園大潭電廠7-1號機組因振動偏高，台電解聯停下來未發電，由廠商奇異公司檢修後才會歸隊。因其容量僅30萬瓩，還不至於對供電造成太大衝擊。

核三1號機組容量95萬瓩、林口3號機80萬瓩，兩者合計可貢獻175萬瓩。不過因為剛歸隊，屬測試運轉階段，尤其核能機組滿載要3天，因此明日預計只能貢獻4成用電，全力救援要到下周。

雖然緊張供電尚未解除，但台電主管直說：「核三1跟林口3回來，供電真的跟前兩天差很多。」。好消息是，民營嘉惠電廠二期的新設50萬瓩機組也已在測試中，近日就可望加入，如此會讓台電更有供電餘裕。

(中時 )