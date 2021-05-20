國軍投入防疫，蔡英文：哪裡需要作戰，他們就必須上。取自蔡英文臉書

疫情持續延燒，蔡英文總統今晚表示，防疫就是一場戰爭，許多民眾開始在家工作減少外界接觸時，我們的國軍無法選擇戰場，相反的，哪裡需要作戰，他們就必須上。她叮嚀國軍，要顧好自己的身體，也讓家人安心，國家安全。

蔡英文在臉書表示，「疫情持續，大家加油！」連續幾天晚上她都在忙，但今天特別出門，前往國防部疫情指揮中心為他們加油。

她說，防疫就是一場戰爭，許多民眾開始在家工作減少外界接觸時，我們的國軍無法選擇戰場，相反的，哪裡需要作戰，他們就必須上。她貼出國軍協助防疫的影片，要大家一起分享，表達對於國軍弟兄姊妹自疫情升高以來的協助的謝意。

蔡英文強調，無論是化兵同仁在高溫中消毒、三總派員支援篩檢，或者軍醫局支援醫療擴充，國軍弟兄姊妹在疫情當中的支援，為我們在對抗疫情這一戰帶來很大的信心。

她說，在我們打這場防疫戰的同時，也必須維護台灣的國家安全。疫情期間，戰備絕對不能廢弛，我們的國土也同樣需要國軍捍衛。「我特別叮嚀大家要顧好自己的身體，也讓家人安心，國家安全」。

(中時 )