最近大陸提供製氧機給印度遭到抱怨趁機漲價後，近年來從官方到民間持續大小衝突不斷的中印關係又有新話題。據媒體報導，印度一家媒體在推特上發文呼籲調查新冠病毒起源，搭配了一張大陸國旗圖片，但將其中的大五角星替換為新冠病毒圖案，引起了大陸網民批評，指責印媒在大陸提供抗疫物資後竟還「公然辱華」，根本是「以怨報德」。還有人甚至認為，先前飽受批評的中共中央政法委官方微博發布「中印點火」對比圖，若與印媒的做法相比，簡直是「小巫見大巫」。

近期新冠病毒疫情在印度肆虐，雖然中國也提供不少醫療物資給印度，但並未因此改善雙方近年來嚴重惡化的關係。據《多維新聞》報導，印度媒體Swarajya在網站與官方推特@SwarajyaMag發文呼籲追查新冠病毒起源，配圖中使用中國國旗五星紅旗，但其中的大五角星被替換為新冠病毒圖片。此文隨機受到中國網民的批評指責。

Here's @alok_bhatt with a long read on tracing the origins of the coronavirus:https://t.co/1goN7BkkSZ — Swarajya (@SwarajyaMag) May 19, 2021

報導說，文章並未就病毒起源提供新的事證或理論，但大陸網民認為，變造圖片的用意是有意將病毒起源與大陸武漢聯結在一起。根據前往武漢調查的世界衛生組織專家組表示，許多早期病例與華南海鮮市場有關，只能證明該市場是病毒傳播點之一，但目前資料無法確定新冠病毒是如何傳入華南海鮮市場的。

對於印媒的做法，大陸網民稱，北京對新德里是「以德報怨」，而新德里卻對北京是「以怨報德」。如此看來，中共政法委官微「中國長安網」的中印點火對比圖是「小巫見大巫」，也有網民在@SwarajyaMag留下印度焚燒新冠確診死者遺體照，指稱圖片為「good picture」。

中共政法委官方微博@中國長安網發布一張中國發射火箭與印度火葬場對比照片，被大陸網友批評為太過刻薄，有失大國風 範。（圖／微博）

報導引述大陸外交部與媒體報導說，至5月中為止，已向印度出口呼吸機和製氧機26000餘台，監看器15000多臺，醫藥材以及藥品近3800噸。大陸官方與媒體也提到印度購買醫療器材時抱怨陸企隨意漲價，要求中國官方介入，但北京回應稱這是市場行為。

大陸駐印度的大使館與其他官方機構為運往印度的醫療物資舉行抵達印度的交接儀式，但其中也有些物資是其他國家捐贈後向大陸企業購入，但這些情況在印度媒體與網上並沒有較詳細訊息。若從大陸網民與推特的相關議論中可以發現，有極大部份網民認為這些製氧機及其他醫療器材是大陸捐贈給印度的援助物資，但其中的確有些屬於商業買賣，因此中方的回應才會稱這部份的物資漲價是屬於市場行為。

中印兩國邊境部隊自去年起在拉達克實際控制線兩側持續磨 擦，並於6月在加勒萬河谷發生大規模衝突，雙方各有不少傷亡，兩國關係迅速惡化。雙方皆調集部隊備戰，但最後達成部隊後撤協議。圖為大陸央視公布的加勒萬河谷衝突畫面。（圖／美聯社）

近幾年來中印邊境衝突不斷，前年以來兩國邊境衝突更加重了雙方日趨惡化的關係。多次邊境衝突不只造成傷亡，兩國媒體與民眾更無時無地在網上惡戰，印度加入美國發起的印太4國戰略對話後，雙方民眾對抗情勢更加激烈。

3月以來印度疫情大規模爆發，在露天空地為死者進行火葬的圖片在國際上流傳，中共中央政法委的官方微博將去年探測火星的火箭發射照與印度火葬場的照片做了對比圖，並以「中印點火」為標題。但這張「中印點火」對比圖隨即在網上遭到大量批評，指其在慶祝自身成就時藉機嘲弄別國災難，做法太過刻薄，有失大國風範。中共政法委隨即悄悄撤下照片，但未公開致歉。

根據印度衛生部5月19日公佈資料顯示，該國新冠肺炎確診病例總數為2千5百餘萬例，死亡總數近30萬人。單日新增病例已最高點超過40萬例下滑目前26萬例，新增死亡約4千餘人。

(中時新聞網)