不只口罩有國家隊，當COVID-19疫情越演越烈時，在社會福利體系面臨到緊繃的邊緣時，民間團體匯集力量，同心照顧弱勢族群，成為社福國家隊，替弱勢民眾補上缺口，更分工合作。

人安基金會萬華平安站、新北平安站與雙和平安站，本土案例火苗剛起之時，就嗅到危機的味道，提早發放兩週防疫物資及乾糧，給弱勢民眾與街友，暫時停止平安站服務對象的進出，避免群聚，並持續募集物資，匯集能量，希望疫情盡快過去。

秉持著社福一家的理念，當友好社福單位依舊運用夜訪發放乾糧等物資給街友等弱勢民眾，人安基金會亦協助提供餅乾、乾糧、即時包、飲料、水等物資，一同幫助街頭上困苦的街友撐過疫情。

現在我們希望能募集充飢罐頭、調理包、瓶裝水、乾糧、餅乾、口罩等物資提供給街友，以及工作人員防疫物品，包含護目鏡、防護衣、口罩、乳膠手套、隨身酒精等物資，讓社福國家隊凝聚眾人的力量一同度過這一波的惡疫。

防疫物資及充飢物資寄送地址：台北市士林區中正路420號9樓程社工收，洽詢電話話：02-2836-1600＃121。劃撥帳號：1997-7434(人安基金會)

(中時 )