2020東京帕拉林匹克運動會將接續東京奧運，於今年8月24日開幕，我國菁英身心障礙選手歷屆皆積極參賽，今年也將陸續取得參賽門票，多數選手都是從全國身心障礙者國民運動會（簡稱身障運）脫穎而出，教育部體育署為紀錄身心障礙者在運動場上拚搏的身影，特別推出去年年底舉辦的身障運紀錄片《原來，我們也可以》，展現勇敢挑戰極限的力與美，呼籲國人關注並共同支持身心障礙者的運動權。

為落實《身心障礙者權利公約》及《國民體育法》精神，保障身心障礙者運動權，激發各界響應支持身心障礙者參與體育運動，體育署與國立臺灣師範大學、運動筆記、don1don 動一動與運動視界等運動新媒體合作，建置線上資訊(源)分享區，並以「愛運動動無礙」口號為核心理念，拍攝《原來，我們也可以》109年全國身心障礙國民運動會紀錄短片，邀請國人共同支持身心障礙者參與運動。

在《原來，我們也可以》3分30秒的影片中，沒有訪談、沒有選手背景故事介紹，但有一雙雙炙熱、堅定的雙眼，一個個不服輸、驕傲的靈魂，搭配視障歌手洪新智親自創作的「The Wind」歌曲為配樂，展現身心障礙者參與運動的需求。體育署期待國人做為伴飛的風，營造愛運動動無礙社會支持氛圍，讓身心障礙者得以勇敢展翅追逐夢想。

為保障身心障礙國民運動權，體育署今年與各直轄市及縣市政府合作，推出近400項次活動，並與運動新媒體合作，推廣身心障礙運動資訊，期透過新媒體的影響力，讓國人對於身心障礙者運動需求及其競技運動表現，有進一步的理解與認識。

體育署今年也試辦了「愛運動動無礙」巡迴運動指導團計畫，與8個縣市合作，將身心障礙運動指導人力送進運動場域，包括含運動中心，以專業的師資透過多元課程服務，提升身心障礙者參與運動機會；未來並將視試辦成果，逐步擴大推廣規模。

儘管因為國內新冠肺炎疫情升溫，相關實體活動暫停辦理，但「愛運動、動無礙」的心仍可透過線上串聯，體育署邀請民眾加入各新媒體平台、計畫FB粉絲專頁及「愛運動動無礙：身心障礙運動資源分享區」FB社團，接收身心障礙運動最新資訊、觀念。

(中時 )