美國聯準會 (Fed) 4 月利率會議紀要暗示，可能在接下來討論調整寬鬆貨幣政策，導致風險性資產的資金全面出逃，美國勞工部周四(20日)盤前公布最新數據，上周初領失業金人數達疫情以來最低點，但續領失業金人數較上次微升，美股盤前3大指數期貨漲跌不一。道瓊指數周四開盤上漲10.26點、以33,906.3點，科技股漲幅領先。

截至台灣時間20日晚間9點40分，道瓊指數上漲1.64 點或0.0048%、暫報33,897.68美元；標普500指數上漲17.88點或0.43%、暫報4,133.56點；那斯達克指數上漲130.38點或0.98%、暫報13,430.12點；費城半導體指數上漲48.75點或1.63%、暫報3,036.03點。

5大科技巨頭齊揚，電動車大廠特斯拉股價上漲12.28美元或2.18%、暫報575.74美元；台積電ADR股價上漲0.63 美元0.56%、暫報113.03美元；聯電ADR股價上漲0.21美元或2.41%、暫報8.5美元。

美國勞工部表示，上周初領失業人數總計達44.4萬人，創下了疫情以來新低，優於市場預期，隨著全國范圍內經濟的重新開放加速，就業狀況將繼續改善。續領領失業金人數則是增加，上升到了375萬，增加了11.1萬。

(中時新聞網)