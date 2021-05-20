民進黨立委王定宇。(中時資料照)

（取自臉書）

新冠肺炎的本土疫情持續嚴峻，雖有40萬劑的AZ疫苗及時運抵台灣，但依舊是杯水車薪，我國疫苗的施打率幾乎是全球墊底。國民黨文傳會副主委黃子哲指出，諷刺的是，不過三個月前，包括民進立委王定宇及一堆綠營人士，還高喊「疫苗不急論」，這些無良政客都是疫情破口的共犯。

黃子哲分析，根據國外一個專業的統計網站statista，截至5月14日，我國每百人施打新冠疫苗的比率只有0.78，在個別國家或地區，僅贏過非洲國家尚比亞。民進黨政府在大內宣我國出口破兆台幣，關乎人命的疫苗取得，竟淪落到比第三世界國家還不如。

黃子哲怒稱，最可惡的是，桃園醫院一月就爆發院內感染事件，共計21名確診個案（含2名死亡案例），王定宇竟然還在臉書上發文，說台灣目前境內染疫機率低，可說是趨近於零，比打疫苗的風險還低。他甚至反問台灣有需要冒此風險嗎?

事實上，連國際上評比防疫成績比台灣更強的國家如紐西蘭以及越南等國家，無不提早積極採購及施打疫苗，他們沒自恃好成績而沾沾自喜或放慢腳步。黃子哲質疑，如今台灣疫情急遽惡化，證明當時所謂台灣感染率低不需要打疫苗的說法，不是蠢，就是壞，這些人難道不用出來向國人謝罪嗎？

黃子哲指出，目前台灣疫苗不過到貨70多萬劑。如今疫情嚴重，疫苗供不應求，連外媒都分析導致我國防疫破功的主因之一，就是「疫苗接種率」過低。當時亂帶風向、誤導國人，無論是真的讓台灣延誤取得疫苗，或是去掩飾與護航疫苗取得不力的事實，王定宇都難辭其咎，別忘了，他還是民進黨的中常委。

黃子哲痛批，到現在王定宇竟還有臉對別人扣帽子說有「中共在地協作者」幫忙，在台灣製造「疫苗之亂」。這跟他在緋聞事件的表現一樣，王定宇要冒風險去當房客，是他家的事，但台灣有這款立委，才是防疫的大風險！

(中時新聞網)