金門九宮碼頭張貼實聯制QR CODE情形。(航港局提供)

行政院110年5月19日推出簡訊實聯制，民眾掃描QR Code，無須填寫個人資料，即可完成登錄足跡。航港局表示，國內海運客運場站皆於5月20日完成QR Code申請設置並上線，可簡化入場流程，請民眾進入客運場站請務必配合掃描登錄，以有效防疫。

航港局指出，政院版「防疫實聯制簡訊登錄管理系統」，只要5秒鐘就可以完成足跡紀錄。為保障搭乘國內海運客運航線民眾及駐站公民營單位人員，已協調國內海運客運場站各所在地地方政府，就所轄海運場站完成張貼行政院版統一實聯制QR Code，全數上線，期共同透過科技防疫，建立健康安全防護網。

航港局表示，經該局主動協助國內海運客運場站各地方政府，包括金門、馬祖國內商港各碼頭區、澎湖島際、屏東東琉線，以及東部富岡至蘭嶼、綠島各交通船碼頭場站，均能迅即完成設置，該局非常感謝地方政府的配合，積極防疫。

航港局強調，透過科技防疫，以具通用性、簡便性、普及性的實聯制，可加速進入場站時間，同時留下足跡電子紀錄，舉手之勞，共同為防疫貢獻心力。

(中時 )