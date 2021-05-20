薪資補貼措施喊停 澳洲4月減少逾3萬份工作 22:152021/05/20 工商 吳慧珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據澳洲聯邦銀行研究報告，聯邦政府的薪資補貼措施─「留職津貼」（JobKeeper）計畫在上個月中止，受此衝擊澳洲4月減少3.06萬份工作。這主要是受兼職工作銳減6.44萬個的牽連，抵銷4月全職工作增幅優於預期的利多，該月增加3.38萬個全職工作，超出經濟學家預估的2萬個。但澳洲4月失業率連6個月下降，從3月的5.7％降為5.5％。 火眼實驗室出馬 3天曾廣篩千萬人 《經濟》黃金東協將臨 台商大顯身手 (工商 ) #萬個 #澳洲 #薪資補貼 #萬份 #全職工作 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 布袋馬公海上航線 退票逾6成 04:102021/05/18 地方新聞 《科技》iCHEF：雙北餐飲業上周末業績衰退逾6成 11:262021/05/18 財經 台中關23大場所 民代籲紓困配套 04:102021/05/18 地方新聞 人民幣存款餘額 5個月新低 04:102021/05/18 金融．稅務 最嚴限水 竹科節水率將升至17％ 04:102021/05/18 財經要聞 北基宜花金馬地區線上就業博覽會登場 12:532021/05/18 財經 國人如驚弓之鳥 商總籲擴大買疫苗 04:102021/05/18 財經焦點 科技大廠防疫、節水上發條 04:102021/05/18 財經要聞 男大生遠距14個月忘記「書包裡的便當」一開400萬人被噁爆 10:242021/05/18 搜奇 疫情不斷升溫 法務部指示所屬機關彈性上班異地辦公 10:372021/05/18 社會 《商情》運價減少 BDI指數連4黑 10:012021/05/18 財經 財經熱門新聞 3大利空爆了！謝金河1句示警台股 散戶注意 - 財經 H組永不停電 專家洩這區房價沒說的秘密 - 財經 幣圈遭血洗 女股神信心喊話 比特幣24小時飆漲近40％ - 財經 賺了就跑 當沖比重逼近5成 上周3檔違約交割股現況曝光 - 財經 全台停課 突引爆筆電之亂 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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