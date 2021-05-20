根據澳洲聯邦銀行研究報告，聯邦政府的薪資補貼措施─「留職津貼」（JobKeeper）計畫在上個月中止，受此衝擊澳洲4月減少3.06萬份工作。這主要是受兼職工作銳減6.44萬個的牽連，抵銷4月全職工作增幅優於預期的利多，該月增加3.38萬個全職工作，超出經濟學家預估的2萬個。但澳洲4月失業率連6個月下降，從3月的5.7％降為5.5％。

(工商 )