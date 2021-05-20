日本財務省20月公布，受中美等大型經濟體需求帶動，加上去年同期疫情衝擊外銷驟減基期低的緣故，4月出口創2010年來最大增幅。4月出口年增38％，優於《道瓊新聞社》訪調預估的年增幅32.1％，寫下2010年4月以來新高，與3月相比增加16.1％。受惠於汽車及相關零件需求強勁，對美國出口勁增45.1％；對中國出口增幅達33.9％，半導體設備、汽車、非食品原物料是輸出大宗。

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