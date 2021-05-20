日本4月出口 創2010年來最大增幅 22:152021/05/20 工商 吳慧珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本財務省20月公布，受中美等大型經濟體需求帶動，加上去年同期疫情衝擊外銷驟減基期低的緣故，4月出口創2010年來最大增幅。4月出口年增38％，優於《道瓊新聞社》訪調預估的年增幅32.1％，寫下2010年4月以來新高，與3月相比增加16.1％。受惠於汽車及相關零件需求強勁，對美國出口勁增45.1％；對中國出口增幅達33.9％，半導體設備、汽車、非食品原物料是輸出大宗。 美恢復供油速度緩慢 汽油價格升抵7年高點 陸3月大砍美債38億美元 終結連4月加碼 (工商 ) #增幅 #來最大 #汽車 #財務省 #經濟體 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 單日本土新增333例 確診飆新高 7縣市增快篩 04:102021/05/18 焦點要聞 陸港觀盤－布局穿越周期變化的龍頭股 04:102021/05/18 全球財經 《國際經濟》日本GDP慘摔 Q1負5.1％、前財年負4.6％ 10:012021/05/18 財經 國台辦：願提供大陸疫苗 盼除政治障礙 04:102021/05/18 產業財經 蔡政府執政5周年經濟政策總體檢 04:102021/05/18 時論廣場 《日股》日經晨返兩萬八 東證收一千九 12:342021/05/18 財經 外資助攻衝刺520 台股強彈750點重返萬六 12:002021/05/18 財經 復甦力道不足 陸4月消費遜色 04:102021/05/18 全球財經 《半導體》展望佳＋跌深 易華電反彈攻頂 12:512021/05/18 財經 利多撐場 中鋼4月獲利 續報佳音 04:102021/05/18 財經要聞 建議設立方艙醫院 傅崐萁籲中央協助地方、企業取得疫苗 11:212021/05/18 政治 財經熱門新聞 曾是蔣爸噩夢 陸最大半導體騙局換殼復活？ 爆最新動作 - 財經 3大利空爆了！謝金河1句示警台股 散戶注意 - 財經 H組永不停電 專家洩這區房價沒說的秘密 - 財經 全台停課 突引爆筆電之亂 - 財經要聞 - 工商時報 比特幣大暴殺 末日博士推特火力全開：到底誰會投資那種東西 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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