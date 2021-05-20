美國共和黨眾議員19日提出一項5年4,000億美元運輸基建法案，有別於白宮與共和黨參議員主張的版本，共和黨眾院版僅聚焦在道路橋樑等陸上交通建設，不包含機場、寬頻等其他基礎設施項目，而且強調鄉村地區為主要投資目標，該法案也要求限制聯邦政府對新基礎設施投資的監管。

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