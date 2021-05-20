尬拜登版本 共和黨提4千億美元運輸基建法案 22:162021/05/20 工商 吳慧珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國共和黨眾議員19日提出一項5年4,000億美元運輸基建法案，有別於白宮與共和黨參議員主張的版本，共和黨眾院版僅聚焦在道路橋樑等陸上交通建設，不包含機場、寬頻等其他基礎設施項目，而且強調鄉村地區為主要投資目標，該法案也要求限制聯邦政府對新基礎設施投資的監管。 拜登與尼坦雅胡通話 支持以巴停火 SPAC公司收購屢傳弊案 美證管會出手 榮景不再 (工商 ) #共和黨 #運輸 #基礎設施 #基建 #法案 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 散裝船運費飆10年新高 專家揭密關鍵原因 09:132021/05/17 財經 美國首次釋出2000萬劑疫苗 蕭美琴：進洽爭取中 04:132021/05/18 政治 《商情》美元走軟 支撐紐約期金漲至4個月高點 10:012021/05/18 財經 再生能源與電池結合 挑戰天然氣地位 22:282021/05/17 財經 國泰金：股票便宜 將進場 04:102021/05/18 財經要聞 韓國軍方購買氫動力無人機 16:552021/05/17 軍事 康和投顧本周看好晶圓代工、IC設計等八類股 09:122021/05/17 財經 群益證券本周看好半導體、矽晶圓等五類股 09:112021/05/17 財經 美國之音分析報導》解放軍頻頻軍演恫嚇台灣 未來作戰手法或大幅改變（陳筠） 09:272021/05/18 海納百川 《熱門族群》台積電回神 供應鏈添翼 11:432021/05/18 財經 《國際產業》阿里巴巴瞄準越南 砸4億美元投資線上生鮮雜貨 12:002021/05/18 財經 財經熱門新聞 3大利空爆了！謝金河1句示警台股 散戶注意 - 財經 H組永不停電 專家洩這區房價沒說的秘密 - 財經 幣圈遭血洗 女股神信心喊話 比特幣24小時飆漲近40％ - 財經 賺了就跑 當沖比重逼近5成 上周3檔違約交割股現況曝光 - 財經 全台停課 突引爆筆電之亂 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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