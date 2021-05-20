儘管歐洲經濟逐漸擺脫疫情陰霾邁向復甦，歐洲央行（ECB）仍警告，由於新冠疫情對歐洲經濟的衝擊不一，特定產業和國家受害尤深，歐洲的金融穩定風險正在逐步上升。一旦紓困措施取消，企業破產恐將激增。

ECB在一年兩度發布的《金融穩定評估》報告示警，「風險集中在一些產業及國家」，疫情下又以服務業的企業受創最深，背負巨額債務。報告說，「企業破產增多，會反映在聘僱展望，進而衝擊到一般家庭，目前尚未走到這一步，全靠政策支撐。」

ECB指出，一旦歐洲政府收回疫情期間祭出的大規模紓困措施，「不排除會爆出比疫情前更高的破產率，尤其是幾個特定的歐元區國家。」

ECB特別提到，政府紓困政策應繼續支持經濟復甦。不過央行官員也敦促歐洲各國政府，鎖定特定對象紓困，關注飽受疫情重創的產業。 目前為止，19個歐元區國家政府的疫情紓困措施明顯發揮作用，避免大規模裁員壓低失業率，企業躲過破產命運，也讓放貸給這些企業的銀行鬆了一口氣。

然而銀行的獲利能力依然疲弱。大部分歐洲企業經營仰賴銀行融資，銀行對歐元區經濟的重要性可見一斑，不像美國企業大多以金融市場為主要籌資管道。

歐央副總裁戴金多斯（Luis de Guindos）表示：「歐元區雖擺脫第三波疫情，金融穩定的風險依然在升高，而且風險分布愈來愈不平均。經濟偏重服務業的國家，企業負債累累，讓這些國家的政府和銀行更添壓力。」

ECB同時警告，歐洲金融市場在最近半年勁彈，加上歐洲房市價格上漲，「資產價格恐出現劇烈修正。」

ECB指出，金融業的市場估值在過去幾個月上升，但銀行的獲利能力仍偏低，放貸需求前景不明，歐央呼籲銀行要提高壞帳準備。非金融業的問題在基本面薄弱，對殖利率震盪敏感。

(工商 )