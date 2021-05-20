NCC專委在登山粉專留言承認自己是帶團領隊，但卻疑似卸責，遭網友質疑。(圖／魔境熊登山客臉書)

玉山八通關杜鵑營地16日凌晨發生森林大火，已經燒毀55公頃的林地，火勢至今尚未撲滅，持續延燒，有網友起底踢倒火爐、造成大火的肇事者，竟是NCC官員，這名NCC官員還疑似在登山臉書社團，更說「趕快下雨就好，其他都還好」，遭網友公幹。

臉書粉專《魔境熊登山客》日前有網友分享玉山大火新聞，詢問「有什麼避免踢倒瓦斯罐的作法，以免引起火災」，引發山友們討論，不少山友質疑肇事者生營火不當，失火又偷溜下山，一名網友Joseph Chiao出面留言，承認自己是登山隊領隊，澄清團隊並沒有倉皇逃逸，表示當時情況已經超出他經驗範圍，才會打電話報案後先行下山，並在下山後配合警方偵辦。Joseph Chiao表示，並非自己團隊生營火釀禍，他們離開時，火勢已經延燒一個多小時，但紮營的杜鵑營地沒有燒到，可證明並非營火問題，否則他也活不下來。

NCC專委淡定回應「踢倒爐火的就是我」，還稱「趕快下雨就好，其他的事好像還好」，引發山友憤慨。(圖／魔境熊登山客臉書)

底下有網友提問「照你們說法，你們隊伍是發現火災，不是釀成火災？」，但Joseph Chiao竟語出驚人：「踢倒營火的就是我啊」，驚覺說錯話後改口「是踢倒爐火」，後面還繼續說「趕快下雨就好，其他的事好像還好」、「其實火都在地底燒，一直到今天最新的照片看起來，森林的樹木目前還沒事」，輕描淡寫的模樣惹火網友，痛罵：「最好踢倒爐火可以燒成這樣」、「相信他是踢倒瓦斯罐引起大火無法控制，才有鬼」、「從頭到尾只看到在狡辯 一句道歉都沒說」、「輕描淡寫，好像自己是第三者耶」、「不要把消防隊當塑膠好嗎，怎麼起火騙不了人啦」、「下山是自己去找警察還是被攔查到的說清楚啊？」

事後更有網友起底，該名Joseph Chiao真實身分是NCC專門委員喬建中，NCC副主委翁柏宗也證實此事，僅低調表示尊重警方辦案。而這名NCC專委平日喜好登山，幾乎每到一個營地都會生營火，但此次生火失當，造成火燒山，如今火勢尚未熄滅，都讓網友憤怒不已。

(中時新聞網)