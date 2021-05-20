英國將進行一場巨大的鐵路系統改革，將國家鐵路網回到政府的控制，也就是部分回復國營。在1980~90年代時，保守黨推動的是國營鐵路民營化，不過如今情勢改變，同樣是保守黨執政，卻要回復到鐵路國營。

美聯社報導，根據保守黨周四宣布的計劃，政府將成立一間名為「大不列顛鐵路」(Great British)的新單位，它將管理與營運所有的英國鐵路基礎設施，包括制定車票價格和出車時刻表，為了票務工作的便捷，也將成立一個票務網站。至於私營火車公司，則繼續根據與國家簽訂的合約來營運火車。

英國首相強生（Boris Johnson）的政府表示，此舉「將結束四分之一世紀的鐵道系統分裂」。這項改革是因為目前私人鐵路特許經營的列車系統，出車混亂而且票價昂貴。

目前英國列車系統也是改革的產物，在1990年代，鐵路由前總理約翰·梅傑（John Major）推動火車民營化，而他的政策又是依循再前任的那位「鐵娘子」-瑪格麗特·柴契爾（Margaret Thatcher）的民營化改革開始的。

有趣的是，40年前柴契爾因為英國國營機構低效率，所以把大量的國營企業交由民營化；如今強生則是因為私營列車公司效率低下，所以要回復到國營。

強生在一份聲明中說：「我喜歡鐵路，但長期以來，英國乘客都沒有得到該有的服務水準。」

英國政府擁有鐵軌和車站等基礎設施，而列車服務則由民營公司來經營，他們向英國政府簽有區域特許經營權。然而近年來，列車出車班次愈來愈少，使通勤感到火車並不方便，搭車人數下降，公司為維持收益，又拉高了票價，使得列車系統惡性循環，價格高昂、效率低下。

隨著COVID-19大流行，又進一步加劇了乘客流失這一問題，迫使英國政府重新審視特許經營的問題。

(中時新聞網)