台灣疫情持續升溫，民眾人心惶惶，華視總經理莊豐嘉今(20)下午在透過臉書證實一名公務車員工曾至萬華地區，經採檢後確診，消息一出也引發員工不滿，因為有傳大多數員工還是看了新聞才知道此事，甚至有人直接在新聞部群發難，質問公司有什麼相關配套措施？對此，莊豐嘉稍早也發出一封內部信，強調公司絕非隱匿疫情，盼員工安心，不要自己嚇自己。

華視證實一公務車駕駛確診，引發許多看新聞才知道的員工相當不滿，甚至有記者在新聞部群組發難，只想問關於駕駛確診後續，公司會即時公布後續結果嗎？雖然採訪車駕駛休息室，不同於公司駕駛，但公司駕駛也有來支援採訪班，他們沒有染疫風險嗎？有進一步採檢嗎？相關資訊可以詢問什麼單位呢？

華視證實公務車司機確診，員工人心惶惶。（本報系資料照）

對此，目前正在自主隔離中的總經理莊豐嘉稍早也發出內部信，強調華視絕非隱瞞，而是在當時的情況下，還找不到公布的適當時機；他更透露確診司機是16號致電告知自己曾在8號去萬華餐敘，雖無任何症狀，仍被他要求立刻前往篩檢。

莊豐嘉再度強調華視絕非隱瞞疫情，「根據疾管法規定，確診必須由政府部門統一公布，我們自己不能這樣宣稱，何況結果都還沒出來，我們當然不能自行宣布有人確診，而是靜待結果。但是內部有人開始外傳各種消息，讓媒體也緊緊跟進，造成公司困擾，也讓同仁感到害怕。我要再次強調，這絕非隱瞞，而是遵守相關法規的必然結果。」同時他也為溝通不良，造成同仁誤解與恐慌道歉，盼大家諒解。

華視內部信如下：

各位同仁平安：

有關本公司公務車司機今天被通知確診及公司在這件事上的防疫處理，因為之前公報並沒有說得很清楚，在此我做一個簡單而完整的說明，請大家安心。

整件事一開始是，司機在五月十六日晚上約六點來電，告知他在五月八日去過萬華和朋友餐敘，雖然沒有任何症狀，但必須跟我報告這件事。當時他並未去做篩檢，因此獲知後我立即要求他必須馬上去進行篩檢，他也在當天晚上很幸運也很快的在新北署立醫院做了檢查。

他的通報就如我們每周各部門提供同仁足跡疫調一樣，就是一個疫調，主管也都知道是那些人。當時他既非確診者，也沒有被匡列為接觸者，只是主動通報而已。像這樣的足跡疫調者，在公司就有八十幾個人；請大家思考，是否現在就要全部公布這些人的名單？會不會弄得人心惶惶，而自己嚇自己？

其實同仁近日也都有人自行去做篩檢，這些人都還不是確診者或準確診者。是否除了通報他的主管，也要通報給所有同仁知情？我要強調的是，這絕非隱瞞，而是在當時的情況下，還不到公佈的時機。

但即便如此，我獲知司機去過萬華的當晚，立即要求清查過去幾天和司機接觸有那些人，並對相關空間進行消毒，例如司機休息室等，並要求他們先自我隔離，而新聞台攝影棚等空間也額外做強化消毒的工作。

由於和司機有相當頻繁的人與人的連結，我隔天自己也去住家附近醫院進行快篩，並從此在家遠距上班迄今。當天篩檢後，醫院告知我要等三天才會知道結果，而且有確診才會通知，沒確診就不會通知。司機的情況也一樣。所以他到今天才正式收到來自醫院PCR陽性的簡訊。

根據疾管法規定，確診必須由政府部門統一公布，我們自己不能這樣宣稱，何況結果都還沒出來，我們當然不能自行宣布有人確診，而是靜待結果。但是內部有人開始外傳各種消息，讓媒體也緊緊跟進，造成公司困擾，也讓同仁感到害怕。我要再次強調，這絕非隱瞞，而是遵守相關法規的必然結果。

這段時間我們當然有進行超前部署的防疫行為，也許不夠周詳，但已經盡其所能的盡量做。如果溝通不良，造成同仁的誤解和恐慌，我在此表示歉意。但我一向最重視危機處理，不可能在這種事情上有對同仁做任何的隱瞞。這既不智，也沒任何必要。

萬請同仁諒解，也祝禱大家身體健康，平安無事。

總經理

莊豐嘉

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(中時新聞網)