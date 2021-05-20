防疫升級，全國學校停課，學生可能樂得輕鬆，不過家長們卻快瘋了！財經網美胡采蘋表示，有小孩在家，趁爸媽不注意時亂玩App，竟不慎將股票給賣了，貼文一出讓眾人笑瘋，大喊：「有前途，小小年紀就懂得作空」。

教育宣布全國停課後，許多家長被迫請假在家帶小孩，由於24小時不停歇，讓許多家長快要崩潰，不約而同在臉書分享家中「停課的日常」。胡采蘋也在臉書社團《Emmy的追俱樂部》表示，這兩天看到好多快要瘋掉的家長圖文，想詢問在家的家長們還好嗎？

胡采蘋分享案例指出，看到有人因為小孩亂玩App，不小心按到股票賣出，還賣在最低點，結果被網友笑說是「作空」嗎？只能慶幸還好不是按到「買進」，不然這兩天可能就要到處去籌錢了。

貼文曝光後，讓眾人笑翻，網友紛紛回應「怎麼這麼厲害？！」、「還好沒按到10張台積電」、「按到賣有錢進帳，按到買才麻煩」、「這小孩有前途，小小年紀就懂得『作空』」、「還好賣房子沒這麼容易」、「知道老師有多超能了吧！」、「今天才第四天…天啊」。

此外，還有人平板被小孩摔壞，或是開會開到一半，小孩突然裸體入鏡、突然跑進來唱歌等等狀況不斷；有的家長面對小孩整天在家太無聊，每半小時就問一次「現在要幹嘛」，或是一直吵肚子餓也快要崩潰。

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(中時新聞網)