39歲女星許維恩今年3月多次被拍到進出旗下男藝人王家梁住處，兩人也在3月3日公開認愛，更表示以結婚為前提交往；今（20）日恰逢520有許多明星情侶、夫妻檔放閃，沒想到許維恩和王家梁各自在社群PO出婚戒照，喊話「一起走下去」，互許終身收到各界祝福。

許維恩過去曾和前男團B.A.D成員田恩沛有一段婚姻，僅維持3年左右，恢復單身後桃花相當旺，和男主持人KID的戀情最常被拿來討論，分手後也變回朋友關係；而今年3月許維恩被拍到頻繁進出旗下男藝人王家梁，沒多久也公開認愛這段年齡差6歲的姊弟戀。

許維恩今日無預警曬出婚戒照喊「我願意」，讓粉絲們超驚喜。(圖/ 摘自許維恩IG)

而今日恰逢520，王家梁先在社群分享他牽著女友許維恩的照片，許維恩的中指戴著鑽戒，他甜蜜地向許維恩告白，「謝謝妳的出現，讓我擁有更完整的人生」，並且標記許維恩；過不久許維恩也PO文，回應愛的告白「我願意～～～我們一起走下去」，兩人才公開認愛2個月，迅速互許終身，閃瞎大票網友。

兩人的朋友也在底下留言祝福，「我要哭了！！！好感動！防疫期間偷求婚」、「天啊恭喜你們」、「梁兄～我心碎了，哈哈恭喜梁兄賀喜嫂子」、「王家梁你真的太帥了！真男人男子漢！我決定把人生第一次當花童的經驗獻給你」、「哇靠，大大大恭喜」。

(中時新聞網)