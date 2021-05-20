全台疫情大爆發，連5天確診破百，短短幾天已經累積千例確診，全國進入第三級警戒。民眾外出時須全程配戴口罩，也停止室內5人以上，室外10人以上之聚會。針對疫情，前民進黨立委沈富雄表示，小感染，民進黨卻把自己內宣外宣成一個大災難，從來沒有看過民進黨這麼笨。

沈富雄20日在政論節目《平論無雙》中表示，對疫情，他是相對較樂觀的，他是全國唯一敢跟大家說，不要怕、免驚，這些都是過度反應、過分誇張疫情。他告訴大家一個秘訣、疫情不能看總數，總數都在280、290例，大概已經來到一個高原期。但是現在這些專家有幾個很有趣的假設，他們假設開始時的熱點基礎再生數（R0值）是5、6，若用「窩」來形容群聚感染，在原始的窩，比如萬華阿公店或獅子會，病毒出了這個窩以後，RO值馬上下去了，會降至1到2左右，所以不能用這種老式教科書上的方法去推估。他認為，若萬華區所有人都去普篩，R0值會在1以下。

沈富雄，現在疫情要看兩點，一，萬華、板橋、中永和的疫情有沒有下去？其中萬華阿公店比較麻煩，比如板橋人跑到萬華消費後，又回到板橋，所以比較麻煩。二，要看零星的疫情，比如基隆、桃園、彰化的疫情有沒有下去？其中，彰化傳出去的可能性不大。而全國其他區，則要看有沒有群聚成形的可能性。

沈富雄指出，縣市長都在比賽，有沒有努力，跟新北市長侯友宜比怎麼樣？跟台北市長柯文哲比怎麼樣？大家都拚命說自己比衛福部長陳時中還行，所以陳時中緊張了，每天早上加開一個會，還說要把統籌的權力拉回來。

沈富雄甚至認為，小感染，民進黨卻自己內宣外宣成一個大災難，他從來沒有看過民進黨這麼笨，這算是小感染，緊張什麼。

(中時新聞網)