台股受到美股大跌、疫情持續升溫波及，周四(20日)開低震盪走低，所幸權值王台積電拉尾盤收在平盤，台股跌勢收斂，終場下跌90.30點，收在16042.36點，成交值4657億元。從外資表現來看，面板三虎持續被賣超，貨櫃三雄之一的萬海高居買超之冠。

20日三大法人同步賣超，合計219.7億元，其中外資及陸資賣超171.09億元，為連2日賣超，自營商賣超37.46億元，投信賣超11.15億元。

外資買超前10大個股，由高至低分別為：萬海、鴻海、集盛、中信金、台新金、寶成、台玻、永豐金、國泰金、和碩。其中，萬海、鴻海、集盛買超超過萬張，萬海20日股價飆上漲停104元，站回百元之上，另外2檔貨櫃股長榮漲近1%、陽明漲超過3.7%，交易總量均較前日翻倍。

外資賣超前10大個股，由高至低分別為：群創、友達、中鋼、聯電、彩晶、中鴻、華航、宏碁、大成鋼、新光金。面板三虎合計遭賣超超過19.52萬張，且除新光金之外賣超量均超過萬張。

(中時新聞網)