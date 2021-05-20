台北市政府今天（20日）表示，工務局新建工程處外包廠商確診，已匡列新工處5人居家隔離、採居家辦公，市府大樓也已全面清消。

台北市政府表示，6樓新工處辦公室有確診者足跡，為外包廠商，最後一次是13日到北市府，於19日確診，目前已匡列新工處5人居家隔離，採居家辦公模式。

(中央社)