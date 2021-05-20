北市工務局外包商確診匡列5人隔離 市府大樓清消 23:032021/05/20 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市工務局外包商確診匡列5人隔離 市府大樓進行清消。（圖／報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市政府今天（20日）表示，工務局新建工程處外包廠商確診，已匡列新工處5人居家隔離、採居家辦公，市府大樓也已全面清消。 台北市政府表示，6樓新工處辦公室有確診者足跡，為外包廠商，最後一次是13日到北市府，於19日確診，目前已匡列新工處5人居家隔離，採居家辦公模式。 (中央社) #確診 #匡列 #北市府 #新工處 #工務局 也許您會感興趣 其他人正在看 生活熱門新聞 鋒面大軍來了！雲圖這區紫一塊 明起雨勢狂炸 - 生活 不是柯侯！本土病例破千 網直言：這位六都市長玩完了 - 生活 台北捷運3人確診 指揮中心證實了 - 生活 獨／47年最慘！士林夜市最孤獨擺攤景曝光 負債百萬嬤嘆：日賺不到一千 - 生活 本土疫情爆不停 歐洲卻快解封？網嘆：台灣像笨蛋考生 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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