唱紅《鬼滅之刃》主題曲〈紅蓮華〉與〈炎〉的日本人氣歌手LiSA迎來出道 10 周年，推出了迷你專輯《LADYBUG》。她曾數度來台開唱的她特地錄製影片向台灣歌迷問好，一頭招牌紅髮的她開心問候「台灣的粉絲們大家好，我是LiSA！」她表示：「希望能夠帶著這張迷你專輯到大家的身邊！」她也喊話「好想再去台灣！」

前陣子她在已逝名音樂人筒美京平的紀念專輯《筒美京平SONG BOOK》唱了〈人魚〉，她表示能夠演唱〈人魚〉這件事本身就讓她感到非常榮幸，該曲原唱位NOKKO，之後也被安室奈美惠、柴崎幸等歌手們翻唱過，LiSA說：「能夠和這些歷代翻唱過的歌手們並列，我真的感到非常幸福！」

線上演唱精彩「還是有觀眾好！」

疫情期間影響了她許多原本預定的演唱會，也舉辦了線上演唱會，反而重新讓她體認到，有觀眾現場掌聲帶來的溫暖，以及能夠站在舞台上唱歌的喜悅。

而她也常在推特上發文花粉症帶給她很大困擾，最近她情況稍有好轉，她透露在最嚴重時一邊流淚一邊不停擤鼻子，「我總是一次讓花粉全部都流出來，尤其是一大早洗澡的時身體變暖和，一次流出來會稍微舒服一點喔！」

去年在Zepp New Taipei的遠距演唱會十足精采，她最後驚喜現身直播螢幕上，「下次還是想要在現場直接唱歌給大家聽！」

(中時 )