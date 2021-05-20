根據《財訊》報導，正當美股、台股高點震盪，5月初2位大咖、外加一份重要報告，同時提醒了「通貨膨脹」的風險；大咖是美國財政部長、聯準會前主席葉倫（Janet Yellen），以及股神巴菲特（Warren Buffett），書面則出自聯準會半年一度的《金融穩定報告》。

葉倫和巴菲特 放出風向球

《財訊》報導指出，葉倫當過聯準會主席，對於通膨、利率、經濟成長的掌握，當然是專家中的專家，5月4日她在「未來經濟論壇」表示：「相較於美國整體經濟，政府額外支出的規模並不大，但是利率或許必須提高，以確保經濟不會過熱」。葉倫的言論引起市場震動，她隨後澄清有關升息的說法既不是預測、也沒有建議。但明眼人一看便知，升息是出於專業的判斷，澄清是出於尊重聯準會，升息才是真心話。

《財訊》分析，5月3日在波克夏的股東會上，巴菲特先說旗下擁有全美大型預製房屋企業、建築公司、物業管理公司、油漆及地毯商，以說明他可以精準掌握地產業的脈動。巴菲特的結論是，「我們看到通膨明顯增溫」，他簡單地說明市場現象，「別人對我們提高價格，我們也提高價格，都被接受」。這代表最近一路走高的鋼價、木材以及人工價格，的確傳遞到最終產品，也被市場接受。

雖然聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）一再替市場打預防針，說隨著市場重啟，將有短暫的通膨，容許一段時間超過2%的物價上漲率，聯準會暫時不會採取行動，直到充分就業為止。雖然如此，別忘了那句名言「央行有說謊的權利」，葉倫和巴菲特的身分可以講真心話，是在市場多年打滾的結論，投資人當然要將通膨的變數放在心上。

根據《財訊》報導，而聯準會5月6日發布《金融穩定報告》，指出「某些資產估值相對於歷史水平提高」、「如果風險偏好降低，市場可能遭遇大幅下跌的風險」。翻譯成白話文就是，隨著股市和其他資產價格上漲，一旦聯準會有緊縮的動作，價格大波動或者大跌的危險在升高，而「風險偏好降低」指的就是聯準會縮減購債和升息，將令股市或資產價格下跌。

解封經濟 美國零售創新高

聯準會報告特別提到風險，除了股市高漲、公司債發行量、加密貨幣飆漲以外，包括SAPC（特殊目的收購公司，即俗稱借殼）、傳統IPO，還有對沖基金現有的策略「可能沒有防範好重大風險，例如Archegos這類的爆雷事件」，因為槓桿、風險偏好增強，令金融體系的脆弱性升高；而各類資產的價格都比去年大幅度上漲，一旦風險偏好改變重新訂價時，波動肯定會放大。

(中時新聞網)