埔里鎮全面消毒，農民噴霧車成防疫尖兵。（埔里鎮公所提供／廖志晃南投傳真）

埔里鎮全面消毒，大坪頂農民挺身支援防疫。（埔里鎮公所提供／廖志晃南投傳真）

埔里鎮防疫超前部署，進行全鎮大消毒，但是埔里鎮清潔隊僅有1台消毒車，要全面消毒33里曠日廢時，大坪頂的農民，20日出動30輛噴霧車協助消毒，也成為埔里鎮的防疫利器。

埔里鎮噴霧車大會師，包括埔里鎮長廖志城、議員陳宜君，都到場宣導防疫，立委馬文君並發送防護面罩給消毒人員。

廖志城表示，大坪頂盛產優質蔬果，農家都有自走式噴霧車，也成為防疫尖兵，因為車型輕巧，可以深入大街小巷噴灑，讓埔里鎮防疫沒有死角，未來，埔里鎮公所清潔隊，也會在鎮上重點區域進行定期消毒。。

廖志城表示，埔里雖無確診案例，但為防止疫情入侵，展開全鎮大消毒，並前進菜市場宣導勤洗手、戴口罩、保持社交距離等，請鄉親們務必要落實防疫措施，千萬不可認為鄉下人少，就不會有感染風險，仍應提高警覺。天氣炎熱，無論是外出倒垃圾、出門買菜、門口聊天，口罩一定要戴，並且需覆蓋鼻、口、下巴，若勸導不聽，將裁罰3000元至15000元！埔里鎮公所提供免費的次氯酸水供大家使用消毒，請攜帶不透光的塑膠瓶取用。

(中時 )