新北市汐止國泰綜合醫院急診醫師確診新冠肺炎，暫時關閉急診與夜間門診。院方今天（20日）晚上表示，已匡列醫師診治過的139名病人；截至晚間8時30分為止，目前採檢的醫院員工與病人共132人，結果皆陰性。

汐止國泰醫院今天晚間表示，急診醫師確診新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）案件，匡列5月14日至19日由該名急診醫師診治過的病人139人，並將名冊提供給新北市府衛生局疾病管制科。

院方說，這次急診醫師染疫事件，除匡列139名病人外，其餘還有進出急診室的其他相關人員；截至20日晚間8時30分，接受採檢者有員工65人、病人67人，共132人結果皆陰性。

新北市汐止國泰綜合醫院今天稍早發布新聞稿表示，急診醫師19日出現乾咳、微發燒等輕微不適，經採檢核酸檢測（PCR）確認陽性，疫情調查懷疑是接觸疑似個案（後來在他院確診）而染疫。

院方表示，急診醫師院內活動範圍都在急診區，基於慎重，19日晚間9時起就已暫停急診，昨晚開始大規模清潔消毒環境，夜間門診也在今晚暫停服務至5月28日，日間門診則正常服務。

(中央社)