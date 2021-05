「泰國公共電視台」(Thai PBS)報導,位於巴吞他尼府(Pathum Thani)的西蒙曼果菜市場(Simummuang fruit and vegetable market),在短短一週內出現867例確診;泰國衛生官員表示,傳染元凶已確定是該市場公廁的旋轉門。

根據報導,西蒙曼果菜市場近期爆發群聚感染,在10480名工作人員中,有867人的新冠肺炎檢測為陽性,其中約70%為泰國人、30%為外籍移工;泰國公共衛生常務秘書(Permanent Secretary of the Ministry of Public Health)旺格拉吉(KiatiphumWongrajit)表示,該國已關閉出現疫情的區域,並緊急增設2座共能提供800床病床的臨時醫院。

旺格拉吉指出,經過調查後,已確定主要傳染源是公共廁所入口的旋轉門,因為人們須在投幣後才能開門進入廁所,因此在觸摸沾染病毒的門把後染疫。泰國公共衛生部已下令拆除旋轉門,並在該處提供乾洗手給民眾使用。

該市場共有10個區域,但感染僅集中於其中2個,因此泰國公共衛生部僅封閉該2個區域,其餘區域仍照常開放。但除了市場每天都會消毒之外,5個市場入口都已設立檢查站,市場攤販和移工不僅須出示身分證明,還須擁有5月7日後的「無新冠肺炎」健康證明,才能進入市場。不過一般民眾僅須做好戴口罩、維持社交安全距離、消毒手部等措施,便能進入市場購物。

泰國4月起爆發第3波疫情,且狀況比前2波嚴重,每天增加2000到3000例確診病例,17日甚至爆出單日確診9635例的新高紀錄。該國已在曼谷各大商場設立臨時疫苗接種站,希望增加民眾施打疫苗的速度和範圍。

(中時新聞網)