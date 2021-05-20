全台防疫進入第3級警戒，戶外禁止10人以上聚會，而社區內最常有民眾聚集的地方不外乎公園、涼亭或活動中心；1名里長為徹底杜絕鄰里住戶群聚，在社區的涼亭「使出大絕」，竟將一層層鐵絲網圍住涼亭，還掛上2條封鎖線，儼然成了「封印涼亭」；許多網友則笑說，「情報中心被查封了」、「不知道鐵網有沒有通電」。

1名網友在臉書「路上觀察學院」張貼1張照片，照片中是1座社區裡的涼亭，不過涼亭被圍上２條封鎖線，周圍還有鐵絲網將四面圍住，幾乎完全沒有縫隙可鑽入涼亭內，最外層還貼上幾長告示；據悉是當地里長為了防止居民群聚在涼亭，才使出這樣「封印涼亭」的方式，一來是阻斷可能的防疫風險，二來是杜絕社區內胡亂傳的八卦，避免散步疫情假消息。

1名里長為徹底杜絕鄰里住戶群聚，在社區的涼亭「放大絕」，竟有層層鐵絲網圍住涼亭，還掛上2條封鎖線，儼然就是「封印涼亭」。（圖／翻攝自臉書「路上觀察學院」）

原PO在貼文中表示，520天氣晴，地方里長送給阿公阿嬤們的禮物，小鎮的八卦也同時停止了；許多網友看到照片後紛紛留言，「情報中心被查封了」、「很瞭解里民的里長good」、「結果阿公阿嬤們陰涼處自己擺折桌繼續聊」、「不知道鐵網有沒有通電」、「里長放大絕」。

不過社區間的鄰里聚會確實是防疫上一大隱憂，日前同一臉書社團也有另名網友PO出9名老人在社區公園內聊天，其中3人未戴口罩，其餘人也未保持社交距離，讓網友憤怒說「得疫的一天」、「疫路玩到掛」、「兄弟一生一世疫起走」。

(中時新聞網)