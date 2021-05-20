中央氣象局連日來發布高溫資訊，白天高溫動輒達36度以上，加上因應疫情警戒升級，許多人都改成在家上班，幾乎家家戶戶冷氣都開一整天。一名網友表示，開分離式冷氣時發現冷氣不冷，請師傅一看才發現，壓縮機竟然不見了，讓眾人看傻眼，大喊：「太扯！」

這名網友在臉書社團《花蓮同鄉會》PO出一張照片指出，發現冷氣不冷請人來修，才發現裝在頂樓的壓縮機被偷了，提醒大家小心遇到類似竊案。從照片中可見，室外機的外蓋被拆開、丟棄在地上，裡頭的壓縮機已經不翼而飛，剩下風扇。

網友PO出頂樓室外機的外蓋被拆開、丟棄在地上，裡頭的壓縮機已經不翼而飛，剩下風扇。(圖/截自臉書社團 花蓮同鄉會)

照片曝光後讓眾人看傻眼，網友紛紛回應「連這個也要偷？」、「太誇張了啦，怎上去的？」、「日本的壓縮機非常稀少」、「這壓縮機一定是日本製純手工黃金打造的！」、「他會不會是拿去修理？」、「太扯！」、「我好奇偷壓縮機可以做什麼？賣嗎？」、「應該是停電的時候…」、「這個好猛」。

有網友猜測，會不會是因為鄰居嫌冷氣轟隆隆的壓縮聲太吵，才氣到拔掉？還有網友說，曾聽過有大樓停水，上頂樓一看才發現，水錶全被鋸走了，所以壓縮機被偷也不用太意外；網友建議，還是多裝幾支監視器比較安全。

(中時新聞網)