本土疫情持續嚴峻，今（20日）再度新增286例本土確診，19日起至28日止全國疫情警戒提升至第3級。由於萬華群聚傳播鏈仍持續延燒，足跡幾乎遍布全台，中央流行疫情指揮中心於今天下午3點，針對有到過外縣市且曾在萬華地區停留較長時間者，發布簡訊警訊，提醒民眾留意是否有出現相關症狀。另外，各縣市紛紛在熱區增加篩檢站，請有篩檢需求民眾請攜帶「身分證」和「健保卡」前往，全程都需配戴口罩。
【台北市】
※篩檢對象：曾赴萬華茶藝館，街友、弱勢族群、新住民，出現發燒及上呼吸道症狀者，及有意願篩檢之民眾。每天8點起發放號碼牌，分早、中、晚3梯次。
●聯合醫院中興院區
●聯合醫院和平院區
●西園醫院
●剝皮寮
●青草廣場
【新北市】
※篩檢對象：以居住板橋區、有萬華高風險區活動或接觸史者優先。21日新增3社區篩檢所分散量能，請各區民眾就近前往鄰近社區篩檢站。
●板橋社區篩檢站（聯合醫院板橋院區）
●永和社區篩檢站（永和耕莘醫院）
●樂生社區篩檢站（部立樂生療養院）
●土城社區篩檢站（新北市立土城醫院）
●泰山輔大篩檢站（輔仁大學附設醫院）
●新店耕莘篩檢站（新店交通公園）
●中和社區篩檢站（山北市民活動中心）
【宜蘭縣】
●國立陽明大學附設醫院蘭陽院區
●羅東聖母醫院
【新竹縣市】
●國軍新竹地區醫院
●台北榮民總醫院新竹分院
●天主教仁慈醫院
【桃園市】
※篩檢對象：有症狀、雙北旅遊史民眾優先。民眾以撥打1922後由衛生局安排篩檢。
●桃園區桃園體育場
●中壢區中正公園
●龍潭區龍潭行政園區
【苗栗縣】
※篩檢對象：僅針對與確診個案2011有接觸且與足跡重疊者。
●篩檢地點：後龍鎮復興里籃球場前空地
●篩檢時間：5月20日、21日，13：00～16：30。（20日上午10時報名截止）
【台中市】
※台中市分別於山線、海線、屯區、城中區及專案開設，共設置13站免費快速篩檢站，為市民進行免費篩檢服務。
●山線地區篩檢站：衛生福利部豐原醫院、台中慈濟醫院
●海線地區篩檢站：童綜合醫院、光田醫院
●屯區地區篩檢站服務醫院：國軍台中總醫院、亞洲大學附屬醫院戶外停車場社區篩檢站。
●城中區地區篩檢站：國軍台中總醫院、台中榮民總醫院、中國醫藥大學附設醫院、中山醫學大學附設醫院、衛生福利部台中醫院與中港澄清醫院。
●專案開設篩檢站：朝陽科技大學、梨山平等國小
【南投線】
※需經基層診所轉介6家指定院所聯繫篩檢。
●佑民醫院
●埔里基督教醫院
●竹山秀傳醫院
●南投基督教醫院
●台中榮民總醫院埔里分院
●衛生福利部南投醫院
【彰化縣】
※篩檢對象：針對自5月7日起，曾經參與過湳底龍水宮或溪湖鎮湳底社區活動中心的任何活動者。
●篩檢地點：溪湖溪湖湳底龍水宮、衛生福利部彰化醫院院外採檢站。
※篩檢時間：
第一梯次→8：30～12：00，60歲以上民眾。
第二梯次→10：30～12：00，50歲～60歲民眾。
第三梯次→13：00～15：00，40歲～50歲民眾。
第四梯次→15：00～17：00，40歲以下民眾。
【台南市】
※篩檢對象：針對曾搭乘110年5月14日火車117車次第2車廂之乘客，及高風險族群。
●東區衛生所
●安南區衛生所
●新營區衛生所
●永康區衛生所
●鹽水區衛生所
●安定區衛生所
【雲林縣】
●台灣大學醫學院附設醫院雲林分院
●天主教若瑟醫院
●中國醫藥大學北港附設醫院
【花蓮線】
●花蓮慈濟醫院
●門諾醫院
●衛生福利部花蓮醫院
●國軍花蓮總醫院
●台北榮民總醫院鳳林分院
●台北榮民總醫院玉里分院
●衛生福利部玉里醫院
●門諾醫院壽豐分院
※注意事項：
篩檢全程需配戴醫用口罩，記得攜帶健保卡及身分證，請勿搭乘大眾交通工具前往，篩檢前主動告知旅遊史、職業別。若身邊有人察覺身體狀況有異，但不清楚篩檢站在哪，也可透過疾管署網站「全國指定社區採檢院所」查詢功能，就近前往可配合採檢醫療院所。
(中時新聞網)
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