本土疫情持續嚴峻，今（20日）再度新增286例本土確診，19日起至28日止全國疫情警戒提升至第3級。由於萬華群聚傳播鏈仍持續延燒，足跡幾乎遍布全台，中央流行疫情指揮中心於今天下午3點，針對有到過外縣市且曾在萬華地區停留較長時間者，發布簡訊警訊，提醒民眾留意是否有出現相關症狀。另外，各縣市紛紛在熱區增加篩檢站，請有篩檢需求民眾請攜帶「身分證」和「健保卡」前往，全程都需配戴口罩。

【台北市】

※篩檢對象：曾赴萬華茶藝館，街友、弱勢族群、新住民，出現發燒及上呼吸道症狀者，及有意願篩檢之民眾。每天8點起發放號碼牌，分早、中、晚3梯次。

●聯合醫院中興院區

●聯合醫院和平院區

●西園醫院

●剝皮寮

●青草廣場

新北市立土城醫院快篩站20日早上5點就有民眾來排隊，8點開始發號碼牌到9點半就全部發完。（新北市立土城醫院提供）

【新北市】

※篩檢對象：以居住板橋區、有萬華高風險區活動或接觸史者優先。21日新增3社區篩檢所分散量能，請各區民眾就近前往鄰近社區篩檢站。

●板橋社區篩檢站（聯合醫院板橋院區）

●永和社區篩檢站（永和耕莘醫院）

●樂生社區篩檢站（部立樂生療養院）

●土城社區篩檢站（新北市立土城醫院）

●泰山輔大篩檢站（輔仁大學附設醫院）

●新店耕莘篩檢站（新店交通公園）

●中和社區篩檢站（山北市民活動中心）

【宜蘭縣】

●國立陽明大學附設醫院蘭陽院區

●羅東聖母醫院

【新竹縣市】

●國軍新竹地區醫院

●台北榮民總醫院新竹分院

●天主教仁慈醫院

【桃園市】

※篩檢對象：有症狀、雙北旅遊史民眾優先。民眾以撥打1922後由衛生局安排篩檢。

●桃園區桃園體育場

●中壢區中正公園

●龍潭區龍潭行政園區

【苗栗縣】

※篩檢對象：僅針對與確診個案2011有接觸且與足跡重疊者。

●篩檢地點：後龍鎮復興里籃球場前空地

●篩檢時間：5月20日、21日，13：00～16：30。（20日上午10時報名截止）

台中市共設置13站免費快速篩檢站，為市民進行免費篩檢服務。（童醫院提供）

【台中市】

※台中市分別於山線、海線、屯區、城中區及專案開設，共設置13站免費快速篩檢站，為市民進行免費篩檢服務。

●山線地區篩檢站：衛生福利部豐原醫院、台中慈濟醫院

●海線地區篩檢站：童綜合醫院、光田醫院

●屯區地區篩檢站服務醫院：國軍台中總醫院、亞洲大學附屬醫院戶外停車場社區篩檢站。

●城中區地區篩檢站：國軍台中總醫院、台中榮民總醫院、中國醫藥大學附設醫院、中山醫學大學附設醫院、衛生福利部台中醫院與中港澄清醫院。

●專案開設篩檢站：朝陽科技大學、梨山平等國小

【南投線】

※需經基層診所轉介6家指定院所聯繫篩檢。

●佑民醫院

●埔里基督教醫院

●竹山秀傳醫院

●南投基督教醫院

●台中榮民總醫院埔里分院

●衛生福利部南投醫院

【彰化縣】

※篩檢對象：針對自5月7日起，曾經參與過湳底龍水宮或溪湖鎮湳底社區活動中心的任何活動者。

●篩檢地點：溪湖溪湖湳底龍水宮、衛生福利部彰化醫院院外採檢站。

※篩檢時間：

第一梯次→8：30～12：00，60歲以上民眾。

第二梯次→10：30～12：00，50歲～60歲民眾。

第三梯次→13：00～15：00，40歲～50歲民眾。

第四梯次→15：00～17：00，40歲以下民眾。

【台南市】

※篩檢對象：針對曾搭乘110年5月14日火車117車次第2車廂之乘客，及高風險族群。

●東區衛生所

●安南區衛生所

●新營區衛生所

●永康區衛生所

●鹽水區衛生所

●安定區衛生所

【雲林縣】

●台灣大學醫學院附設醫院雲林分院

●天主教若瑟醫院

●中國醫藥大學北港附設醫院

【花蓮線】

●花蓮慈濟醫院

●門諾醫院

●衛生福利部花蓮醫院

●國軍花蓮總醫院

●台北榮民總醫院鳳林分院

●台北榮民總醫院玉里分院

●衛生福利部玉里醫院

●門諾醫院壽豐分院

※注意事項：

篩檢全程需配戴醫用口罩，記得攜帶健保卡及身分證，請勿搭乘大眾交通工具前往，篩檢前主動告知旅遊史、職業別。若身邊有人察覺身體狀況有異，但不清楚篩檢站在哪，也可透過疾管署網站「全國指定社區採檢院所」查詢功能，就近前往可配合採檢醫療院所。

(中時新聞網)