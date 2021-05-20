歐盟研議對完成新冠肺炎疫苗接種的國際旅客開放邊境，意味著美國與其他非歐洲旅客2021年夏季便能夠前往歐洲旅遊。

歐盟27國的大使19日做出該項決定，但最終仍須得到各國領袖正式批准，最快21日就能通過。

歐盟發言人表示，目前仍不清楚何時能允許旅客踏上歐洲大陸，但預計不久後就能成真。

歐盟個別國家能夠對開放邊境設下額外限制，亦能決定旅客必須出具何種官方文件，來證明自身已經完成疫苗接種。

旅客若是完成接種世界衛生組織（WHO）或歐盟醫藥主管機關批准的疫苗，將能入境歐盟國家。疫苗包括現行美國所施打、由輝瑞（Pfizer）、莫德納（Moderna）和嬌生研發的三款疫苗，以及英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）與大陸國藥集團（Sinopharm）的產品。

歐盟在2020年第一波疫情爆發時限縮非必要旅行，至今尚未解禁。不過部分格外倚重觀光的歐洲國家，例如希臘與義大利，已經有條件允許特定國家的旅客入境觀光。法國曾表示6月將開放觀光，包括對美國旅客開放邊境。

風光明媚的地中海國家恐難再承受一次夏季沒有旅客的打擊。義大利、希臘與法國2020年的國內生產毛額（GDP）跌幅皆超過8％。西班牙的緊縮幅度甚至高達11％。

義大利5月對其他歐盟國家、英國與以色列的遊客開放邊境，希臘亦允許完成疫苗接種的歐盟與美國等國家的旅客入境，無需隔離。

相較於南歐國家積極開放邊境，多數北歐國家的態度謹慎，現階段仍不清楚北歐是否會在夏季開放觀光。

歐盟正在測試有疫苗護照之稱的綠色認證，證明旅客完成疫苗接種或新冠肺炎病毒篩檢為陰性。部分國家計劃在6月推出疫苗護照。

(工商 )