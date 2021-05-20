網路設備大廠思科（Cisco）19日美股盤後公布會計年度第三季（至4月底止）業績，該季營收與淨利雙雙優於市場預期，不過思科示警供應鏈挑戰可能影響本季毛利率。

思科在法說會指出，本季（至7月底止）毛利率承受「供應鏈挑戰」壓力。

思科會計年度第三季淨利年增3％至28.6億美元，或每股盈餘68美分。排除一次性項目後，調整後每股盈餘為83美分，優於分析師預期的82美分。

思科4月底止的季度營收年增7％至128億美元，優於市場預估的125.7億美元，增幅亦超越思科先前預期的3.5％至5.5％，擺脫營收連續五季萎縮頹勢。新冠肺炎疫情期間企業縮減硬體網路設備支出，造成思科營收連續多季下滑。

思科2至4月業績優於預期的原因之一是該季共有14周，較一年前同期多出一周。

思科執行長羅賓斯（Chuck Robbins）在聲明稿表示，上季各項業務皆有強勁需求，客戶加速採用混合工作制（Hybrid Work）、數位轉型與雲端，將使思科受惠。

就部門別而言，核心事業基礎建設部門年度第三季營收增加6％，資安部門營收激增13％，包含視訊會議業務的應用程式部門營收年增5％。

思科表示，年度第三季的訂單年增10％，升幅創下2012年以來最高。該季企業訂單持平，不過公共部門訂單上升11％，中小型企業占大宗的商業客戶訂單揚升16％。

展望未來，思科預期7月底止的季度營收年增6％至8％，優於市場預估的增加5.5％，調整後每股盈餘估計介於81至83美分，遜於分析師預期的85美分。思科預估調整後毛利率約在64％至65％之間，低於會計年度第三季的66％。

(工商 )