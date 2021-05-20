網紅林襄擁有甜美外型、32E傲人上圍，因有些角度神似高雄市議員黃捷，讓她被封為「兇版黃捷」，近日她開始積極經營抖音頻道，昨（19日）分享一段穿著比基尼熱舞的影片，上下狂抖讓粉絲看了都驚呼：「快掉出來了」。

林襄19日在抖音分享一段熱舞影片，發文：「抖音初學者，給過嗎」，只見她穿著紅底白點的綁帶式比基尼，不知是上圍太雄偉還是泳衣太小，完全包不住林襄的巨球，仔細一看還可發現她的南半球幾乎都露在外面，NuBra完全曝光。

林襄穿著綁帶式比基尼熱舞，E球快掉出來。（圖／翻攝自抖音）

林襄常放送養眼福利。（圖／翻攝自抖音)

畫面中，林襄隨著抖音音樂跳舞，一下扭腰擺臀，一下做出張手搓手的舞蹈，上下狂晃的大動作，令不少粉絲都替她擔心比基尼會不小心鬆開滑落，紛紛暴動留言「我重播一個小時了」、「好怕蝴蝶結掉下來」、「初學者馬上抓到抖音訣竅」、「千萬別點進來，我已經被困在這裡一天了」、「太辣了！」

而林襄今（20日）再Po出一段在浴室跳咚咚舞的影片，這次換穿吊帶情趣內衣，大方秀出北半球，不斷放送福利，圈粉大批男粉絲。

林襄除了經營網紅這方面，，今年2月還進軍啦啦隊，正式加入樂天桃猿專屬啦啦隊「Rakuten Girls」，近來更發行首本寫真《與你襄遇 林襄數位寫真》，讓粉絲們一飽眼福。

林襄20日再PO辣片。（圖／翻攝自抖音）

(中時新聞網)