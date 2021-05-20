39歲許維恩選在「520」這個象徵「我愛你」的甜蜜日子，宣布接受小6歲男友王家梁求婚，她開心在臉書秀出求婚戒說「我願意~~~我們一起走下去」，王家梁也在IG甜蜜表示：「謝謝妳的出現，讓我擁有更完整的人生。」他近來才因在《全明星運動會》第二季表現亮眼人氣翻漲，可說是事業愛情雙得意。

經紀人叮噹表示，在疫情嚴峻的時刻，終於有個好消息與大家分享，「的確，王家梁已向許維恩求婚成功，原定今天520去登記，但因為疫情關係只能延後，至於何時，就看疫情狀況而定」。經紀人透露，原本求婚記是在一個月前就開始籌劃，王家梁與親友及許維恩姊妹閨蜜們籌畫許久，要在5月13日這一天辦秘密求婚趴，怎知在求婚前一天疫情大爆發，只好配合政府防疫規定取消計畫，當天改由王家梁與許維恩兩人共度浪漫晚餐及到海邊求婚成功。而原訂520會是兩人登記結婚的日子，也因受疫情影響，變成在這一天分享求婚成功得好消息，「他們希望獲得大家祝福，也希望疫情盡快過去，大家都能健康平安」。

經紀人說，她與王家梁及許維恩的閨蜜姊妹們真的密謀了很久，不但寫好劇本、連求婚趴的流程表、充滿氣球玫瑰花的場地佈置都搞定了，甚至事先去現場彩排走位，他們還背著許維恩成立一個「獵人計畫」群組，以獵人、獵物為男女主角代號，就是怕被許維恩發現，一切精心設計就是想要給許維恩一個浪漫溫馨的求婚驚喜，哪知前一天疫情發生大變化，只能配合政府最新的防疫政策、避免群聚而喊卡。

許維恩和王家梁是在去年合作電視電影《女拳至上》相識，許維恩去年成立經紀公司「維恩原創」擔任CEO，王家梁是她旗下藝人，2人合拍廣告後隨即認愛，今年春酒時，兩人甜蜜現身，被問起來電契機，原來是王家梁去年10月動白內障手術，許維恩悉心照顧，2人決定交往，當時還透露他們共同的興趣就是「宅在家裡」。

許維恩情路走來波折，她2009年和男團B.A.D成員Alex結婚，但婚姻僅維持3年就告吹，2013年和KID傳戀情，2016年認愛，不料隔年就爆分手。之後又與馬來西亞同門師弟呂銳傳緋聞，2019年5月認愛，5個月後也分手。如今總算戀情開花結果，與王家梁有情人終成眷屬。

(中時 )