台灣目前陷入缺水、缺電、缺疫苗的困境中，適逢總統蔡英文就職5周年，府院黨顯得特別低調，沒有大肆慶祝，僅民進黨列出十大政績。至於府院黨為何低調？台灣民意基金會董事長游盈隆指出，台灣籠罩在疫情風暴中，沒有人敢說接下來疫情會怎麼演變，大家內心都忐忑不安。

游盈隆20日在臉書貼文表示，今天是蔡英文總統上任5周年的日子，和前4個周年慶比起來，府院黨今年特別低調，沒有大肆慶祝。至於原因，大家都知道，主要是因為台灣正籠罩在新冠肺炎疫情風暴中，沒有人敢說接下來疫情會怎麼演變，大家的內心其實都忐忑不安。

游盈隆接著表示，他忽然想起一首懷念的西洋老歌，清水合唱團唱的《Bad Moon Rising （惡月升起）》，應該很能反映此刻許多人的心情，尤其這首歌詞中提到「今晚別亂跑，否則小命不保..」，蠻寫實的，不是嗎？

《Bad Moon Rising》是1969年的反戰歌曲，主要是在描述越戰，歌詞中寫著「今晚最別亂跑，否則小命不保，惡月正在上升。」

有網友認為，「說實在的，經過這波疫情，游教授下次再做民調，蔡英文的滿意度應該不容樂觀了。」游盈隆回應表示，「幾天後你就會知道。」

(中時新聞網)