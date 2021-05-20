李李仁劇中坐牢。（LiTV、李大哥工作室提供）

李李仁角色沈重。（LiTV、李大哥工作室提供）

李李仁劇中深愛女兒。（LiTV、李大哥工作室提供）

由李李仁，攜手賈景暉、寧理與趙蘊卓主演的LiTV優質時裝大劇《失控》，已在平台上提供整套免費收看，這部好劇深深勾住廣大父母的眼球，有別於霸道總裁與糾葛虐戀，而是以「天下父母心」的基底來虐炸大家！李仁日前接受LiTV專訪時表示：「收到劇本時即很喜歡林蕭峰這個角色，以及導演想表達遇到困難的無奈與善良的本質，當然還有就是人性的醜陋交織，因此壓力大是一定的，但我想透過這部作品，告訴大家父母的偉大，是身為子女無法體會的！」

李李仁除了要將劇中身為醫生父親、女兒生命正面臨倒數計時的絕望掙扎詮釋出來，第一次前往廈門拍攝，也要適應當地陌生的環境，不過李李仁卻樂意接受如此高難度的挑戰，為劇本做足功課，甚至因角色也調整身型，讓自己看起來更為「纖瘦滄桑」，活脫脫就是為了女兒正在操心勞煩的樣子，因此當官方釋出平面主視覺時，幾張李李仁逼近崩潰邊緣，眼淚在眸子裡打轉，以及與劇中女兒充滿慈愛暖笑的互動劇照，足實讓不少粉絲紛紛留言表示「怎還沒看到劇，就被李李仁老師的動容演技給催到『失控』想哭！」。

為了救女兒，李李仁飾演的林蕭峰醫生不惜拋棄正義違背善良，甚至做出違法手段，似乎已預告劇情恐走向悲傷的鋪陳！聊到這個角色，李李仁說：「我認同林蕭峰的做法，畢竟身為一個父親，在子女受到立即的生命脅迫時，當下肯定什麼都不重要了，最重要就是守護家人脫離險境！但這個故事卻呈現出黑白兩面，我們該怎麼做出正確抉擇，是《失控》這部戲想帶給大家的意義！我也希望透過作品，鼓勵面對正逢低潮的朋友，絕對不要放棄，請務必靜下心來，一定能找出最好的方法度過難關！」。

除了幾場哭戲，李李仁表示拍攝最深刻的橋段，是跟賈景暉在大雨中打架，與在監獄裡知道女兒平安的那場戲。「由於劇本非常緊湊紮實，因此整個劇組幾乎沒放鬆過，所以我在廈門的那段過程，是很難忘的！回憶起當時，誰知道在南方的廈門，那年還下了雪！所以我們常常在半夜淋著大雨，全身濕透發抖上工，我們壓根兒更沒想到當地會這麼冷！還有一場我向寧理老師求饒的戲，導演力為了求真實，安排我跪在充滿狗屎積水的穢物中拍攝，那時充滿異味的水，因為磕頭後從頭髮流到到嘴角都是，真是一輩子都忘不了的經驗啊！」，不過李李仁邊說卻邊感謝劇組，因為最終呈現出來的畫面，真的非常有情感厚度！

聊到現今社會很多單親家庭，一人身兼父母職，甚至有些家庭，不如既定印象是「男主外、女主內」，在這方面夫妻相處與溝通上，李李仁說：「我自己小時候就是單親小孩，所以了解小孩無助時，非常需要父母的幫忙！我自己組成家庭，希望能讓孩子能夠開心，平安的長大！現在的社會氛圍也不像以前，女生很多方面的能力都高於男性，而且女生還有男生沒有的溫柔與理性特質！我的家庭，沒有什麼事是一定誰要做，不是設定僅只有妻子進廚房，而是大家都可以做飯，都可以洗碗，也可以打掃，互相幫忙互相鼓勵！包括小孩都是！」

(中時 )