自從萬華茶館小姐確診後，北市萬華區疫情大爆發，成為恐怖擴散源頭，各地都有確診民眾的足跡到過萬華。不過有網友19日行經龍山寺附近，發現仍有許多人群聚、且不戴口罩，讓他不禁感嘆：到底要多嚴重才會怕？

2名在台北市萬華區茶藝館工作的小姐，12日被公布確診，此後萬華茶藝館群聚感染大爆發，成為國內大破口，萬華區更成為重災區，北市特別在萬華開設快篩站，首日（14日）快篩陽性率高達11％。

不過有網友19日在臉書社團《爆怨2公社》分享照片，表示龍山寺外還是沿路群聚，戴口罩的人其實不算多，讓他不禁感嘆「到底要多嚴重才會怕？」。

對此，有網友回覆：「大部分都是遊民，已經沒有什麼好失去了所以根本不怕，罰錢也沒錢可罰，基本上在法規裡他們是無敵的⋯」、「對他們而已，人生已經沒什麼意義了吧」、「當你什麼都沒有時就是無敵狀態..」。

許多人認為應該報警，但有網友說：「可能很多人不知道，其實警察本身也很為難，他們本就是社會另一個無法掌控的面向，你強制執行他下次轉換陣地讓你找不到人問題又更大，你罰他也沒錢繳，有人有更好的解決方案嗎？」。

(中時新聞網)