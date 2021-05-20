比特幣昨（19日）慘烈崩盤，險些跌破3萬美元，市值自高點蒸發5000億美元，其他虛擬貨幣如狗狗幣、以太幣等也受到衝擊，然華爾街女股神伍德（Cathie Wood）對虛擬貨幣的態度依然不變，並大膽預測比特幣將達到50萬美元；比特幣今（20日）自昨日低點上漲近40%。

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）16日於推特上宣布，由於虛擬貨幣開採太過消耗能源，因此暫停開放比特幣交易特斯拉電動車；另外，大陸人行於18日呼籲金融機構、支付機構不得用虛擬貨幣為產品定價，且不得提供客戶虛擬貨幣之交易或結算服務。

虛擬貨幣近期遭受諸多利空，比特幣自高點6.4萬美元一路滑落，昨日險跌破3萬美元關卡，狗狗幣、以太幣也遭受重挫，跌幅達約30%。

方舟投資管理公司（Ark Investment Management）執行長伍德接受外媒採訪時表示，她仍看好比特幣的後市，且認為價格將會達到50萬美元，「儘管因為環境問題，馬斯克對虛擬貨幣的態度有些許改變，但隨著比特幣的挖礦技術持續進步，引進再生能源，馬斯克將會再改觀」。

伍德對虛擬貨幣的看好，無疑為幣圈增添信心，比特幣在24小時內，自昨日3萬美元的低點，一路飆升至約4.2萬美元；其他如狗狗幣、以太幣等虛擬貨幣價格也齊揚。

值得一提的是，馬斯克昨日在推特上發文，表示特斯拉有「鑽石之手」，暗示特斯拉不會拋售比特幣。

截至台北時間23點30分，比特幣上漲4345.2美元或11.62%，暫報41,748.2 美元；以太幣上漲333.77美元或12.88%，暫報2,925.39美元；狗狗幣上漲0.047557美元或12.88%，暫報0.416760美元。

(中時新聞網)