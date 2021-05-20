歐洲議會議員們週四以599名議員支持、30名議員反對、58名議員棄權的壓倒性多數通過決議，凍結歐盟與中國投資協定的籌備、審議與批准程序，其主要的理由是中國大陸在此之前對歐洲議會實行制裁。因此，未來除非中國撤除對歐洲議會的制裁措施，否則將持續凍結歐中投資協定審議程序。

綜合外媒報導，歐洲議會這項決議中表示，「我們認為因中國採取的制裁而凍結審議中國與歐盟的全面投資協定，以及歐洲議會任何對批准協定的相關辯論都是合理的。」

歐洲議會的議員們呼籲，歐洲委員會應利用這個協定作為改善中國人權情況的杠杆，以支援當地的民間團體。此外，歐洲議會還呼籲，在「針對中國問題的跨大西洋對話框架下」加強與美國的協調和合作，特別是協商打擊中共違反人權問題的相關措施。

歐洲議會議員們週四以壓倒性多數通過決議，凍結歐盟與中國投資協定的籌備、審議與批准程序，直到中國撤除對歐洲議會制裁為止。（圖／路透）

歐洲議會通過的決議案稱，有關新疆人權受壓迫的證據不斷增加，歐盟及其成員國應積極努力以便達成「對這些事實進行國際調查」的目的，同時也歡迎把4名中國公民列入歐盟制裁名單，這些人在布魯塞爾被認為是與違反人權有關的人員。議會同時呼籲，「使用包括經濟措施在內的所有措施，來達到說服中國停止在新疆和西藏違反人權的作為」。

歐盟外長會議在今年3月22日以中國大陸侵犯新疆人權商定將4名中國公民和一家機構列入制裁清單，理由是"迫害新疆維吾爾族人權。其後美、加、英等國也加入對中國的制裁行動。中國外交部對此做出強烈回應，針對歐盟和英國實施了制裁，其中包括多名歐盟政要、議員與學者。

中歐投資協定談判自2013年啟動，雙方進行了長達7年的談判，在相互投資保障、尊重智慧財產權、政府補貼等全面性經貿議題上，於去年年底前達成協議。按照雙方談判進程，達成協議後將有一年時間給27個會員國進行翻譯與逐條審議，原訂在2022年初完成簽署。

在此之前，歐盟領導人曾公開表示，要求北京撤回對歐洲議會多名要員的制裁，否則將凍結歐中投資協定的審議進程。大陸外交部發言人趙立堅記者會上對此回應稱，中歐投資協定是一份平衡互利共贏的協定，不是一方給予另一方的恩賜，是互利互惠的，儘早批准符合中歐雙方利益。

(中時新聞網)