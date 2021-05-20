美國空軍生命週期管理中心（AFLCMC）、空中機動司令部（AMC），和亞利桑那州立大學（ASU）聯合合作，將開發機場人員使用的機械外骨骼( Exoskeleton)，將可以減輕後勤搬運工的勞累，同時提高安全性。

空軍科技(Airforce-Technology)報導，目前原型外骨骼正在加州特拉維斯空軍基地（Travis AFB）試驗，初期反應良好。

特拉維斯空軍基地現在是外骨骼設備的測試基地，如果證明它確實可靠，外骨骼會成為美國空軍的基礎裝備。

美國空軍未來司令部(U.S. Army Futures Command )技術軍士蘭登·延森(Landon Jensen)說：「繁忙的機場運輸工作，對空軍後勤人員的傷害率很高，肌肉拉傷、坐骨神經痛都是常態。」

「這就是為什麼我們要研究外骨骼的原因，以幫助搬運工更安全地工作，效率可以增加，還能減少受傷的風險。」

美國運輸部（DoT）的一項研究發現，退役的空軍後勤搬運士兵，每年因殘疾福利而申請的醫療保費就高達3,100萬美元，可見搬運工的工作傷害有多嚴重。

外骨骼的研究開始於2019年，由第60航空港中隊(60TH Aerial port )為試驗單位，該單位的人員首次穿戴外骨骼來執行工作，經過1個月的測試，得到相當良好的評價，可以感受到身體的負擔減小。

參與測試的一等兵澤維爾‧阿契安卓(Xaviar Archangel)說：「大致上是很不錯的工具，不過仍有一些小地方應該改進，操作起來可以更加人性化。」

他說，裝備本身很輕，習慣了以後幾乎不會注意到，除了在腰部的機械裝置使行動稍微不靈活以外，沒有什麼問題。.....如果有必要話，我應該可以長時間佩戴，而不會出現任何問題。

(中時新聞網)