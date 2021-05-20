《日蝕遊戲》梁佑南、李之勤、楚宣等人齊飆戲。（民視提供）

《日蝕遊戲》由楚宣挑大梁演出。（民視提供）

揭露上流社會豪門恩怨的民視社會寫實劇《日蝕遊戲》，將在本周日(5／23)晚間十點播出，原定今天(20日)舉行盛大首映會，但因為疫情的關係改在社群平台搶先看。主要演員楚宣、藍葦華、袁艾菲、梁佑南、李之勤等人也在個人社群平台賣力宣傳。梁佑南表示為了首映會已借好一套超級性感的禮服，但粉絲也不要失望，只要播出收視開紅盤，她就要穿來答謝觀眾，她甚至加碼說還有劇中的貴婦團成員一起：「到時候大家一起性感亮相。」藍葦華謝謝民視給他這麼好的機會，演出躋身上流的上班族，劇情寫實又嚴肅，但他仍不忘搞笑地說第一天拍戲就是滿滿的吻戲，「真的賺到了」。

視帝藍葦華在《日蝕遊戲》演出平凡上班族「劉建昇」突然被提拔成為財務長，原本小康家庭突然躍進上流社會，身分的大轉變讓導演張智昇誇讚藍葦華把「劉建昇」演活了！種種的情緒轉折透過藍葦華的肢體跟表情，讓人不禁想他就是「劉建昇」本人，而他跟楚宣搭配相當好，看他們演戲很過癮!

藍葦華表示之前沒有跟楚宣合作過，拍攝之前還先看她的八點檔作品，沒想到這一次合作火花四射，光是排戲就讓劇中飾演他們小孩的睦媄紅了眼眶。藍葦華誇讚楚宣演出時情緒非常到位，他甚至誇讚楚宣是水做的，還說「怎麼這麼會哭」，因為拍戲的時候常被她的眼淚嚇到，太厲害。但讓藍葦華覺得拍攝超級困難的是打高爾夫球，因為戲裡設定他剛被提拔成財務長，為了融入上流社會假日要陪老闆高層打高爾夫球，但平常就有要練習高爾夫球的他，沒想到還要假裝不會打，姿勢變成四不像，讓他直說真的很糗。

挑大樑演出的楚宣對本周日播出的《日蝕遊戲》相當緊張，她表示自己兩年沒有拍戲，很久沒看在螢幕上的自己，當時在拍攝的時候還不緊張，現在看到電視及網路強打的預告片段，讓她既期待也緊張，除了角色心境變化很大以外，她還要在劇中獻出她的第一支舞，為此特地找國標舞老師學舞，狂練了6堂課，她笑說自己本來肢體就不協調，練到一度想放棄，好在老師以及同劇演員的鼓勵，讓她找到自信。

在劇中有「禮物明星何沛容」之稱的袁艾菲，很開心第一次跟楚宣合作有許多火花，也許是角色上的關係，楚宣給了他很多安全感，兩人一拍即合甚至約要一起去上表演課。第一次在民視拍戲的袁艾菲，她表示印象深刻的是有一場跟楚宣在陽台的對手戲，結果劇組找來一個超大的高台，看到工作人員很細心又耐心佈置，只為了打造出漂亮的光，讓身為演員的她非常的感動。但因為「禮物明星」的關係，讓袁艾菲坦承拍這部戲的空檔，常常會找一個角落獨處，讓自己整理一下思緒跟情感，安靜地培養情緒，有時候自己看著台詞就流淚，十分心疼角色「何沛容」。

民視《日蝕遊戲》主題圍繞在上流社會間，「企業掏空」、「貴婦團爭議」及「職場女性被迫回歸家庭」等議題，以女性視角，忠實呈現社會的真實樣貌。民視《日蝕遊戲》一共分成三集，將在本週日晚間十點，於民視無線台播出，帶給觀眾精彩新穎的劇情體驗。

(中時 )