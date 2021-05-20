今天520，是蔡英文總統連任後的就職週年，但國內卻面臨缺水、缺電、缺疫苗的危機，蔡英文未依例發表就職周年講話。民眾黨發言人楊寶楨表示，一年前的今天，蔡總統說：「我會留下一個更好的國家給各位」。今天是520，卻等不到她親自出面安撫國人的不滿。

楊寶楨20日在臉書貼文表示，今天是520，等了一整天，卻等不到蔡總統親自出面，安撫國人近期持續飆升的不滿及憤怒，實在很遺憾，也很無奈。一年前的今天，蔡總統說：「我會留下一個更好的國家給各位」。如今台灣疫情肆虐、疫苗短缺、缺水限水、停電恐慌、台鐵事故、墜機意外、共機擾台、黑幫風波、治安隱憂、萊豬進口..，每次碰到危難時刻，蔡政府想方設法找個理由搪塞，蔡總統再出來跟國人道個歉，要國人體諒、團結、共度難關。

楊寶楨質疑，要民眾體諒政府，那請問誰來體諒老百姓的辛苦？非要搞到「民不聊生」的境界，才要正視問題的嚴重性？而且從近日國人「自動自發的封城」來看，台灣人一直很團結，也很配合政府的政策，所以蔡政府不應把自身執政的過錯，加諸在人民身上，比如行政院長蘇貞昌說「人民要收心」，她認為，政府先把螺絲拴緊，再來要求國人吧。

楊寶楨指出，今天還有執政黨立委說：「除了做好防疫，其餘都是假議題」，這是執政黨該有的態度嗎？防疫絕對是優先任務，也是政府該守護好人民的一道防線，但請問缺水、缺電這些難道都是假議題？蔡政府都不用面對和積極處理嗎？還是只是拿藉口來掩蓋執政的無能？

楊寶楨認為，防疫上半場，政府和國人共同打出好成績，但隨著蔡政府的自滿光環，演變成心理鬆懈，出現防疫破口；執政黨還忙著布局明年選舉，導致內部派系鬥爭浮上檯面，造成社會動盪不安。她不禁反問，蔡總統，您對817萬人民的高期待支持，難道不會有一絲愧疚和希望彌補的心情嗎？請您憐憫國人，即便一點點都好。

(中時新聞網)