士林夜市悲歌！人潮銳減、骨牌式退租 在地人淚曝真相

本土疫情攀升，全台提升到第三警戒，台北市長柯文哲(20)日行政命令宣布，超商、夜市、公有市場等飲食類攤商，禁止店內用餐或飲食，全面改採外帶或外送。《中時新聞網》記者晚間8點左右，直擊北市士林夜市，街上人潮冷清、營業攤商零星幾家，47年吳家豆干攤黃老闆娘接受《中時新聞網》訪問，淚曝仍堅持擺攤原因，更感嘆「日賺不到1千」。

士林夜市吳家豆乾擁有47年歷史，黃老闆淚曝疫情影響，1天賺不到1千元。（照片/游定剛 拍攝）

全台連日確診破百例，民眾做好防疫，而士林商圈近日不少攤商已自主休市，原本文林路上(原陽明戲院旁)有十多攤小吃，(20)日晚間8點，僅剩2攤營業，其中一攤吳家豆干，72歲黃老闆娘無奈表示，疫情影響路上都沒人了，但我還是要生活、吃飯，所以才出來擺攤。記者詢問「最近生意好嗎？」黃則回應「以前景氣好周末都可破萬，像今天賺不到1千元」她更透露「因還有7、8百萬負債，每月要固定繳利息，所以還是得出來擺攤。」

黃老闆無奈透露，負債7、8百萬，加上每月利息，仍出來擺攤。（照片/游定剛 拍攝）

北市最大規模士林夜市，遭逢疫情商圈落寞景象，令不少人感到不捨，只盼台灣能漸漸走出疫情陰霾，重振再出發。

黃老闆娘透露，以前周末一天可賺破萬元，現在時常一天不到一千元。（照片/游定剛 拍攝）

士林文林路上(原陽明戲院旁)有十多攤小吃，疫情衝擊（20）日晚上8點僅剩2攤擺攤。（照片/游定剛 拍攝）

士林夜市安平街（20）日晚間8點，整條攤商全休市。（照片/游定剛 拍攝）

(中時新聞網)