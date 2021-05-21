近日疫情嚴峻，許多節目外景被迫暫停，TVBS相關節目藝人紛紛轉往線上，改走YouTube直播與大家見面。《食尚玩家》製作單位上周本來研擬要戴面罩出外景，不料疫情加劇，外景急喊卡，《食尚玩家兩天一夜GO》外景全面暫停，主持人納豆、曾子余其他工作也全部停擺，取消工作宅在家做防疫。19日晚曾子余驚喜現身《食尚玩家》Youtube頻道直播，與粉絲大聊居家生活，陪觀眾一起居家防疫！

對於突如其來的停工，曾子余表示現在是非常時期，能為防疫盡一份心力比較重要！好好待在家裡沉澱自己也算是一種收穫。在家則是緊盯著股票，笑說自己傻人有傻福，雖然都是佛系投資，但運氣很好，買的剛好都有漲。還透露先前腳骨裂後整個人腫起來，而且每次出《食尚玩家》外景幾乎都會把美食吃完，導致近期變胖10公斤：「這幾天在家就瘋狂做深蹲減肥，並實施苦行僧，家裡有煮就吃一些，沒有煮就用意志力克制不吃，但絕大部分會去買水煮餐。」想透過減肥找回以前的自己。

曾子余先前出外景時跌倒造成腳骨裂，療養後帶傷上工。（TVBS）

納豆手上總共6個節目也都暫停錄影，還有一個即將開錄的節目往後延期，疫情停工就宅在家跟女友一起耍廢、追劇、打電動，不過納豆表示廢個幾天就開始想整理家裡了。平時忙到沒時間陪女友的納豆，也因為疫情跟女友依依有了更多的相處時間。

兩人的伙食都是依依包辦，納豆甜誇女友：「她因為疫情花了兩萬多塊錢買了全新鍋具、碗盤，氣炸鍋，做好長期抗戰的準備，我們每天都有不一樣的料理可以吃。」也透露自己趁著這次的空閒時間，會看一些國外美食節目來補充食物口感描述，為之後復工做準備。

(中時 )