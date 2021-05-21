一個為了媽媽用愛環遊世界的時空旅行故事。

我們當下任何時候的身邊、任何近在咫尺的角落，都可能藏著有「愛」和「夢」，等待我們去挖掘、去體會；這是一種「無處不桃源」且「落花水面皆文章」的感動，隨時、隨地、隨緣均可隨意、隨喜、隨筆記錄下來，寫成一封封給媽媽的信。 -------眭澔平

曾經跑過全世界五大洲，足跡踏遍兩百五十個國家地區，擁有「全台灣最令人羡慕的人生」，眭澔平這趟旅行不一樣，這一次他要代媽媽去看看這個繽紛有趣的世界。

從南北極到撒哈拉沙漠，從大戈壁沙漠到亞馬遜雨林，從英國里茲到新幾內亞，包含許多難以抵達的自然地理到生態文化上的獨特禁地。

在這些不可思議的旅程中，他帶著對媽媽的思念和愛前行，化成媽媽的眼眸和雙腳，去品味旅程中的點點滴滴。

他說：「我的旅行就像是我的修行，因為帶著媽媽去旅行就像是帶著自己最愛的人去看世界，再累再苦也不嫌煩。」

三十多年來，他就這樣把母親貼放在左心房，帶著一起遊歷世界，其中不乏許多人煙罕至的危險禁地，看過的生命風景愈多，行過的崎嶇道路愈廣，他深深體會身為一名旅人「真的不必在乎行腳是不是一定要到很遙遠的地方，或要完成多麼艱難的旅程；重點應該是最後一定要能有所啟發感悟」。

於是，他回過頭來審視自己曾經的行腳，反芻那些記憶中難忘的人情地貌，為長年癱瘓在床的母親寫下一封又一封書信，記錄了十三個旅行世界的真實歷程，也是他三十年全球孤獨行腳生活體驗裡，最溫馨及難忘的旅程。他說：「我幫媽媽親身實地去看到的那個她無法參與的外面世界，就好像阿拉伯奇幻的一千零一夜裡所經歷的那些人、那些事、那些地方、那些城市和村鎮部落、那些花草和萬物的故事，一個一個就這麼慢慢地、慢慢地用一封一封書信，說給她聽吧……」

這些愛與夢的分享，橫跨三十年的十二個月份和春夏秋冬四季，寫成世界的情書，他把故事說給媽媽聽，也說給你聽。

【精彩書摘】

親愛的媽媽：

您說您這輩子最想去的地方就是十萬八千里外的南極。去一趟還真不容易，而我終於幫您踏上了南極大陸；本來想這就夠了，沒想到看似一無所有的冰雪世界，等待我的居然是一連串的驚喜！

在地球上，比撒哈拉大沙漠更杳無人煙又乾旱乾燥的地方，就是終年冰雪覆蓋的南極。二○○七年十一月，我和來自世界各地的科考人員、生物專家以及探險愛好者一起搭乘一艘改造自前蘇聯的破冰船，由南美洲阿根廷火地島的烏虛懷亞出發，歷時一個多星期，最終順利抵達南極大陸。媽媽您能想像嗎？這一次我不但和企鵝們交上了朋友，還在當地成功演唱了幾場所謂的「歌友聯誼會」，實在太有意思了！

來到南極冰上漫步，探訪帝王企鵝

南極既然是全世界最乾燥的地方，攝氏零下負九十度，絕對是地球最低溫度紀錄。畢竟它還是咱們整個星球唯一最後潔淨的處女地，南極大陸真正數目最多的陸上「原住民」要算是企鵝了。

為了探訪體型最大的帝王企鵝，了解牠們如何每年都要像鮭魚一樣，成群結隊從海邊集體溯源回到自己出生的地方，選擇好當年的配偶之後、交配、生蛋、孵化、養育、餵食的獨特過程。媽媽您是知道的，我在來做南極田野調查之前，都必須掌握好大量相關背景知識和資料。

我們到那邊的時候，小企鵝已經差不多一個月大了，也就是說牠們已經見到了自己的爸爸媽媽。再過兩個月，牠們就可以自力更生，跟著父母慢慢走回牠們唯一能夠覓食的南冰洋海邊。不過在此之前，還不能泡到水裡的銀白色小小帝王企鵝們，只能躲在爸媽胯下抬頭張大嘴，等著父母倆輪流長途跋涉往返於兩地捕食漁獲，再經由成年企鵝以囤積反芻方式嘔餵給孩子吃。

為企鵝高歌〈月亮代表我的心〉

企鵝跟人是兩類截然不同的物種，要和野生的企鵝進行交流，任誰都知道那是絕對不可能的事。當時，我把攝影機裝在三腳架上，外面包了好幾層毛料圍巾保溫避免當機，然後自己坐在一旁冰冷的雪地上，對著鏡頭說話。可是坐著坐著挺無聊的，我就開始唱歌。當然我也不是平白無故就瞎唱，唱歌的原因就是基於我有一個大膽的假設：既然世界上十幾種企鵝中體型最大的帝王企鵝具備最敏銳的聽覺，那麼牠們對人的聲音，特別是歌聲，會不會也能產生一些特別反應呢？於是，我開始坐在冰上歌唱。唱了一會兒之後，驚奇發現一隻企鵝過來了，牠真的在聽我唱歌。後來第二隻、第三隻企鵝都走過來了。

所有的帝王企鵝居然慢慢像我靠攏，跟我一起用複音和絃或是單音鳴叫呼應著(《每一趟旅行都是愛與夢的分享》/四塊玉文創)

「你問我愛你有多深，我愛你有幾分……」

媽媽，講起來挺有意思的，我發現企鵝對您教我唱的那首歌〈月亮代表我的心〉好像特

別有好感。接著，我抵達了企鵝們的棲息地，白色的雪地上夾雜著一些黃綠顏色，那些都是企鵝的糞便。但是，坐在那裡目睹大大小小的企鵝就在自己身旁，感覺真的很好，也就不會在意是不是很髒很臭了。

為了驗證自己的發現，我又接連找了好幾個企鵝棲息地，繼續在安全距離外進行自己的發聲實驗，結果每次都引來成群的企鵝。從娛樂角度看，我自己曾是一位歌手，使得這趟南極之旅已經變成一次趕場走秀的「野台演唱會」，只不過聽眾全是那些可愛的帝王企鵝罷了。每當我開唱之後，企鵝們就會慢慢向我靠近，有的甚至趴在雪地上慢慢滑行過來，最後大小企鵝全部靠了過來，牠們竟然都以我為中心圍成一個圓圈。我整整連續又唱了一個小時，每一隻企鵝似乎都聽得如癡如醉、欲罷不能，牠們甚至還會大聲地用複音和弦或是單音鳴叫跟著我合唱。這裡瞬間變成了我的「南極冰原雪上歌廳」，進行著我的「南極大陸歌友聯誼會」。

測試聽覺極度靈敏辨識親子的帝王企鵝，我用人類的歌聲竟然讓牠們聽得著迷入神。(《每一趟旅行都是愛與夢的分享》/四塊玉文創)

永生難忘的美好回憶

南極這一幕，確實讓我永生難忘。媽媽，現在講給您聽的時候，我還是全身布滿雞皮疙瘩，心緒起伏顫抖。

我絕對深信從現在開始，南極大陸上的帝王企鵝們一定也將這一幕永遠銘記刻印在牠們的基因密碼裡──曾經有一個完全不同的物種來到過南極大陸，他用奇妙的歌聲與牠們進行了深情的交流。好希望有機會能夠再回去，因為我深信：儘管這輩子聽過我唱歌的人不見得會記得我，但凡是在南極曾聽我唱歌的企鵝，即使我變了容顏、換了時空，牠們世世代代應該都還是會記得我、認出我、靠近我；然後我們歷經了有如百年孤寂的等待，終於合唱出一首心裡永恆的歌。

對我來講，這就是一種永生難忘的美好回憶，至死不渝。

至死不渝。

(本文摘自《每一趟旅行都是愛與夢的分享》/四塊玉文創)

【作者簡介】

眭澔平，臺大歷史系畢業，世界文化史和醫學雙博士教授。三十多年來以嚴謹的治學精神和專業傳媒新聞的扎實歷練，自助旅行環遊全世界250個國家地區做田野調查，深入融合各地文化風土，獨力拍攝完成紀錄影片數千小時、收藏上萬件全球文物藝術資料。曾獲媒體票選為台灣2300萬人最羨慕的人生。

榮獲過兩屆台灣文學獎、10座廣電金鐘獎和音樂金曲獎、線上教育遠距教學最佳奉獻獎、國際十大身心靈導師等獎項。已出版50餘本文集和20餘種唱片有聲書，自力籌備成立「三毛紀念館」與「世界旅行文化博物館」。導演製作勵志紀錄片國際得獎電影，近年來致力拍攝製作當代多媒體視頻「全世界影音史記」，完成網路平台傳世鉅著，並繼續影音文學和藝術創作分享，同時作育英才，傳承豐盛的世界旅行見聞與文化底蘊。

《每一趟旅行都是愛與夢的分享》/四塊玉文創

(中時新聞網)