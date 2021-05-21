一個為了媽媽用愛環遊世界的時空旅行故事。

我們當下任何時候的身邊、任何近在咫尺的角落，都可能藏著有「愛」和「夢」，等待我們去挖掘、去體會；這是一種「無處不桃源」且「落花水面皆文章」的感動，隨時、隨地、隨緣均可隨意、隨喜、隨筆記錄下來，寫成一封封給媽媽的信。 -------眭澔平

曾經跑過全世界五大洲，足跡踏遍兩百五十個國家地區，擁有「全台灣最令人羡慕的人生」，眭澔平這趟旅行不一樣，這一次他要代媽媽去看看這個繽紛有趣的世界。

從南北極到撒哈拉沙漠，從大戈壁沙漠到亞馬遜雨林，從英國里茲到新幾內亞，包含許多難以抵達的自然地理到生態文化上的獨特禁地。

在這些不可思議的旅程中，他帶著對媽媽的思念和愛前行，化成媽媽的眼眸和雙腳，去品味旅程中的點點滴滴。

他說：「我的旅行就像是我的修行，因為帶著媽媽去旅行就像是帶著自己最愛的人去看世界，再累再苦也不嫌煩。」

三十多年來，他就這樣把母親貼放在左心房，帶著一起遊歷世界，其中不乏許多人煙罕至的危險禁地，看過的生命風景愈多，行過的崎嶇道路愈廣，他深深體會身為一名旅人「真的不必在乎行腳是不是一定要到很遙遠的地方，或要完成多麼艱難的旅程；重點應該是最後一定要能有所啟發感悟」。

於是，他回過頭來審視自己曾經的行腳，反芻那些記憶中難忘的人情地貌，為長年癱瘓在床的母親寫下一封又一封書信，記錄了十三個旅行世界的真實歷程，也是他三十年全球孤獨行腳生活體驗裡，最溫馨及難忘的旅程。他說：「我幫媽媽親身實地去看到的那個她無法參與的外面世界，就好像阿拉伯奇幻的一千零一夜裡所經歷的那些人、那些事、那些地方、那些城市和村鎮部落、那些花草和萬物的故事，一個一個就這麼慢慢地、慢慢地用一封一封書信，說給她聽吧……」

這些愛與夢的分享，橫跨三十年的十二個月份和春夏秋冬四季，寫成世界的情書，他把故事說給媽媽聽，也說給你聽。

【精彩書摘】

親愛的媽媽：

每次寫信跟您說一段段旅行告別的傷悲，特別是旅行經歷可能遭遇到危險死亡的威脅，其實都不如這一次在斯里蘭卡跟「死亡」這麼迫近……那天是二○○六年一月二十九日星期天農曆春節的大年初一，別人在闔家團聚過年，我卻要繼續孤獨地完成自己的旅行田野調查拍攝計畫，行腳走訪在南亞斯里蘭卡的叢林裡。

大石獅腳爪前我和斯里蘭卡正要下山的民眾們合影。(《每一趟旅行都是愛與夢的分享》/四塊玉文創)

凡是到斯里蘭卡觀光的旅客，通常都不會錯過這個號稱「世界第八大人工建築奇景」的西吉利亞(Sigiriya)，它的原名是「辛哈基利」，意為「獅子之岩」，是早已列入聯合國教科文組織保護的世界文化遺產。讓人驚嘆的是，這個在一片熱帶叢林中矗立起的高一百八十三米的巨大天然花崗岩山峰，一千五百多年前，就由卡斯也帕(Kasyapa)國王在無法徒手攀登的不及一點六公頃的岩石頂端上，建造出了皇宮、蓄水池、亭台樓閣，還像空中花園一般栽種起樹木和奇花異果。

斯里蘭卡的西吉利亞巨石。(《每一趟旅行都是愛與夢的分享》/四塊玉文創)

峰頂上的空中城堡

這座過去抵禦敵人侵略的堅實堡壘，今日雖然在筆直的岩壁上，鑿出了鑽入石牆的登山甬道與懸空鐵梯，也留下狹小的石階或繩索供人攀爬；但是想要君臨天下，體會那種「世界盡在我腳下」的威權感受，到底是如何建造這座「天上宮闕」，至今一直是考古家和建築師探索的無解謎題。畢竟，在西元四七七到四九五年間，人們是怎樣攀爬上這一大面陡峭的岩壁？不但要在城堡兩邊分別雕上獅子腳與獅子面，還要把這麼多來自他地巨大又笨重的紅色石材原料，運上山頂去蓋國王的大宮殿──建造了這位篡位的多疑國王在獨立大岩塊上的皇宮。所有疑問都是謎中之謎。傳言古代利用一種類似「爬壁虎」的「人造機械八爪板車」沿著峭壁直上峰頂搬運建材興築皇宮，只是到現在依然無法證明，人類曾發明過這種機具。

噗通！整個人掉入水池

夕陽灑在向晚的古蹟上，點化出誘人的光彩，我爬了一整個下午的山，終於有機會坐下來，剛好捕捉住鳥瞰平野落日的絕美奇景。紅紅大大的太陽把斯里蘭卡內陸的這個山巔襯托得如此絕塵脫俗，教我不覺怦然心動。特別是柔和的霞光虹影映在一個個大大小小的千年石鑿水池上，在晚風中擺動起的漣漪波紋恰似一根根長長短短綁在豎琴上的弦，隨著夜的旋律正悄悄瀰漫洋溢、輕輕交響共鳴。

於是我走到山頂平台上最偏僻角落的一個蓄水池，我被這一個目測概約四倍於台灣史前石棺的大石槽給吸引住了。架好攝影機、設妥錄像裝置，我就開始仔細以熟練的學院派程序，依次檢測水池的長寬大小、深度容量、石材質地，以及它可能存有的水源供應與排水循環系統；當然我更好奇的是它建造鑿磨的精細工法，以及其中存放的水質到底如何？有沒有對外相通？

就在我正丈量到一半的時候，突然一個不留神雙腳打滑，整個人就噗通掉入池裡。對於像我這樣擁有PADI國際資深潛水執照，全世界游泳潛水經驗資歷頗為豐富的老手，實在沒有什麼好怕的。問題是，我第一時間警覺到這池子水深滅頂，我的腳又搆不到池底；火速游到池岸邊，邊緣的高度竟然距離水面還有一到兩米，也就是說我的手搆不到池邊。我有點慌了，趕快泅水沿著石槽的邊緣繞了不下十幾圈，活像一隻跌落陷阱的猛獅，竟然在這以「獅子巖」命名的地方，扮演一隻正在作困獸之鬥的獅子……我絕望地發現水裡居然沒有一個階梯繩索或任何一點點可以讓我著力攀爬上岸的東西，這一瞬間心裡百感交集，紊亂的思緒排山倒海向我襲湧而來！

到底是「我救了蛇」？還是「蛇救了我」？

「HELP ─ HELP ─ S ─ O ─ S ─ (救命啊)」我放聲死命大叫。

雖然我知道遊客都已經下山，預估最晚一批應該也早已經通過了山腰上方仕女壁畫的位置了。但我還是要喊叫，一直沒命的吼叫哀嚎……媽媽，這就是我所說的那種你怕自己做的任何努力都可能徒勞無功，但還是拚了命努力去做，似乎就怕自己錯過任何一絲絲黃金時機，只怕少做一樣──就要「死」。

我已耗光體力，沒有心情再去佐證誇讚卡斯也帕國王水利建築的蓋世成就。此刻的我只盤算著：明天最早的第一批觀光客，大約要到十點多才會爬到這個山頂的平台，屆時我要不是早就被山巔迎風面的冰水「凍死」，就是四肢一直划水操磨到「累死」，再不然就是睏到睡著而沉下去「淹死」……總而言之，我絕對等不到明天日出的太陽，也等不到別人來營救我的那一刻。

我哭了……

這一瞬間，我突然警覺到有一條青青長長的黑影快速晃入水中。

「有水蛇啊！是啊？咬死我算了！」老天爺可不可以不要再這樣逗弄凌遲著生不如死脆弱的我！我在近乎彌留的邊緣自言自語、自問自答；同時漸漸地，在生命徹底絕望之前，我的意識跟意志似乎再度甦醒了。

雖然我還是很怕摸到水蛇，可是剛才那條長長的影子到底是我眼花，還是真有什麼怪物跑到水裡了呢？既然池中可能會有軟軟長長的蛇，那我更有信心在水底探索有沒有任何硬硬長長的東西──果然，我摸到了一截樹枝，撈上來看了

以後卻教我異常失望，因為它顯然已經在水底泡了太久，不但葉子沒了，枝幹也被泡成軟綿綿的，唯一的優點是它保有一個分岔的枝節。我明瞭自己別無選擇，水裡能運用的東西已經被我全部摸光了。我把樹枝貼上陡壁靠著放入水中，試著將右腳趾輕輕搭在樹枝的分岔點上，深呼吸，整個人快速下壓浸入水中，左腳掌借力於石槽底的反彈力、右腳掌則小心翼翼踮踏著樹枝唯一的分岔點，上衝一躍……

我失敗了。

緊接著，我第二次卯足勁兒再跳了一次，終於意外地成功啦！

這就是差點讓我溺斃的死亡水池。(《每一趟旅行都是愛與夢的分享》/四塊玉文創)

(本文摘自《每一趟旅行都是愛與夢的分享》/四塊玉文創)

【作者簡介】

眭澔平，臺大歷史系畢業，世界文化史和醫學雙博士教授。三十多年來以嚴謹的治學精神和專業傳媒新聞的扎實歷練，自助旅行環遊全世界250個國家地區做田野調查，深入融合各地文化風土，獨力拍攝完成紀錄影片數千小時、收藏上萬件全球文物藝術資料。曾獲媒體票選為台灣2300萬人最羨慕的人生。

榮獲過兩屆台灣文學獎、10座廣電金鐘獎和音樂金曲獎、線上教育遠距教學最佳奉獻獎、國際十大身心靈導師等獎項。已出版50餘本文集和20餘種唱片有聲書，自力籌備成立「三毛紀念館」與「世界旅行文化博物館」。導演製作勵志紀錄片國際得獎電影，近年來致力拍攝製作當代多媒體視頻「全世界影音史記」，完成網路平台傳世鉅著，並繼續影音文學和藝術創作分享，同時作育英才，傳承豐盛的世界旅行見聞與文化底蘊。

《每一趟旅行都是愛與夢的分享》/四塊玉文創

(中時新聞網)