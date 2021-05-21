《鬼滅之刃》登場人物的性格和背景各不相同，喜歡劇中的不同角色，能分析出你的個性和心理特質。

劇中有各種不同的險境，真實世界裡也有，主角們都是如何穿越險境的呢？或許可以從中汲取出「勇氣」，並透過14個自我檢測與13個自我練習，幫助我們在面對險境時，隨時補充正向能量。

透過《鬼滅之刃》登場人物的成長故事，分析人格特質。洞察對方的心理狀態，讓自己度過各種難關、穿越不同的險境。

【精彩書摘】

諮商心理師林萃芬(《洞察鬼滅之刃暗藏的心理現象》/時報出版)

《鬼滅之刃劇場版：無限列車篇》打敗日本電影票房頭榜長達十九年之《神隱少女》成為票房榜首，專業諮商心理師林萃芬出版《洞察鬼滅之刃暗藏的心理現象》（時報出版）書中提到，《鬼滅之刃》登場人物的性格和背景各不相同，喜歡劇中的不同角色，能分析出你的個性和心理特質。劇中有各種不同的險境，真實世界裡也有，主角們都是如何穿越險境的呢？或許可以從中汲取出「勇氣」，並透過14個自我檢測與13個自我練習，幫助我們在面對險境時，隨時補充正向能量。

◆竈門炭治郎

像心理師一樣擁有源源不斷的正向能量，會同理每個人的處境，即使是正在傷害自己的鬼也不例外。

◆我妻善逸

成長的過程中，曾經失去對自己的掌控，常常淹沒在強烈的焦慮、恐慌的情緒中，以至於當善逸感到驚恐的時候，他就會瞬間退化成一個沒有自信、不知所措的受傷小孩。

◆嘴平伊之助

被野豬養大，從小缺乏「自我」與「超我」的訓練，也因此，剛開始伊之助的行為非常殘忍粗暴，自從跟竈門炭治郎在一起後，他潛移默化吸收「自我」與「超我」的特質。

◆竈門禰豆子

看到禰豆子就會聯想到思覺失調的當事人，他們大多數人就像禰豆子一樣，靜靜地待在箱子裡，默默無害的努力生活著。禰豆子嘴上的竹片，就像精神科的藥物，能夠讓他們保持穩定、安全的狀態。

一部影片可以在無預期的狀況下，引發高度的關注，裡面或多或少都反映了集體的心理現象，很耐人尋味。

從一個人喜歡觀看的影片、雜誌、網站，或多或少可以看出他的個人興趣，以及喜歡的生活環境和心理環境是什麼內容。

從一個人最喜歡的雜誌，可以了解他關心的主題是什麼、喜歡的環境是什麼樣子？

從一個人最喜歡的影片、節目，可以更了解：他在面對人際關係或是處理人際困擾時的因應方式。

從一個人最喜歡、最認同的角色身上，多少可以看出他認同角色什麼特質、優點，會不會使用跟這個角色相似的特質來解決問題，並且滿足自己的需求。但是，仰慕角色的優點也有可能投射出自己缺乏的特質，或是尚未完成實現的願望。

林萃芬說，諮商的過程中，我有很多當事人都是動漫角色陪伴他們成長的，我會花很多時間跟他們討論從小到大看過那些動漫影片？還有動漫的故事內容、喜歡的角色，包括：

• 「欣賞這個動漫角色的那些特質？」

• 「這個動漫角色做過哪些事蹟最令人佩服？」

• 「這個動漫角色對自己的影響是什麼？ 」

討論之後，我往往會意外的發現，療癒當事人的心理解藥就藏在裡面。也有很多當事人掉入生命的低谷，做什麼事情都提不起勁來，沒有任何心理能量去應對現實生活的時候，就靠著看動漫影片，靠著動漫角色的引導，慢慢從低谷爬上來，一點一滴累積心理能量，緩緩地走回原本的生命軌道。

也因此，無須覺得自己看動漫、影片是浪費時間，只要有幫助想做什麼就做什麼，所有的過程都有意義。

最近很多人採訪我：何以年輕的生命會想要自我傷害？有沒有可能預防遺憾發生？何以一個人會行為偏差，做出傷人害己的殘暴行為？要如何培養自己內在的勇氣？讓自己度過各種難關、穿越不同的險境？或許在《鬼滅之刃》這部影片中暗藏一些大家想要知道的答案。

(本文摘自《洞察鬼滅之刃暗藏的心理現象》/時報出版)

【作者簡介】

林萃芬

擁有專業諮商心理師的證書，多年來推廣心理學不遺餘力，除了「洞察人心」系列書籍獲得數十萬讀者的熱烈迴響外，更為企業界量身設計「員工心理輔導」、「員工心理健康管理」的課程，協助企業界提振員工的自我效能。為什麼她可以橫跨企業界與心理諮商界？事實上她曾經擔任文化及服務業顧問近十年，她表示，這是個心理學時代，人與人的接觸越來越短暫，如果缺乏辨別他人意圖的讀心技巧，不僅人際溝通常會面臨尷尬挫折，更會導致生涯發展錯失良機。有鑒於此，她致力於融合各個心理諮商學派的精華，活用於生活、人際、工作，輕鬆掌握人際優勢。

現任：諮商心理師公會全聯會媒體公關委員、「中華人事主管協會」講師、「松德精神科診所」諮商心理師、「聯合心理諮商所」諮商心理師、東吳大學兼任講師

著作：《鍛鍊心理肌力：15項心理練習，擺脫那些職場與人際間的控制、害怕、停滯、危機與焦慮 》、《從習慣洞察人心：學會識人術， 解決人際關係的所有煩惱》

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林萃芬心理師洞察人心時間( podcast)

《洞察鬼滅之刃暗藏的心理現象》/時報出版

(中時新聞網)