【回憶殺】62歲孔鏘（莊永軒）是台灣綜藝節目最著名的樂團老師，更是主持天王張菲、豬哥亮、胡瓜與余天的「御用伴奏」，他近日在節目侃侃而談感情生活，自曝結過三次婚，第二段婚姻更是淨身出戶，把所有財產都給前妻。

孔鏘在節目《單身行不行》表示19歲時與初戀女友奉子成婚，「鬧出人命來了，所以我還是要負責任，但是因為年紀太輕，對婚姻的看法真的非常非常的膚淺，細數想想，我也是辜負了一個好女人。」孔鏘回憶，當時常常跟著秀場天王到處工作，沒有時間照顧家庭，10年婚姻最終破裂。

恢單後，孔鏘在鋼琴酒吧認識第二任前妻，考量女方家長希望女兒有名分，隔了3年再度進入婚姻，孔鏘笑嘆：「真的莫名其妙又結了一次婚！」想不到婚後前妻表明不喜歡孔鏘的職業，希望能換朝九晚五的工作，雙方沒達成共識，幾年後便和平離婚。孔鏘感念前妻跟了自己多年什麼都沒得到，索性把財產全部都歸屬前妻，「離開的時候我只開一部車，還有我一部琴」同時感謝前妻的曾經出現在自己的生命中，讚賞她把兒子教得很好。

歷經兩段失敗的婚姻，孔鏘檢討自己太自我，「我總是認為我是在賺錢的人，你應該跟隨我、服從我，所以你就不要說太多了。」後來意識到這是不對的，夫妻應該要互相忍讓、多為對方設想，於是把這種個性的特質轉移到事業，「我覺得很好啊，工作上面我就不能容忍豬隊友，在家庭裡面，可以有個豬老婆沒有關係。」

孔鏘後來認識小14歲的現任老婆，兩人愛情長跑6、7年，因為女友的身分並不方便打點孔鏘的工作，決定三度結婚，「反正在一起一張紙給你，告訴大家她是我老婆，以後她做的決定，等於是我做的決定，請大家尊重一下。」孔鏘描述老婆是個重視外表和內涵的女人，結婚20年除了睡覺，都沒看過老婆素顏，更感動的是，老婆為了照顧前妻們的3個孩子，寧願選擇不生，並協助打點家族的所有事情，讓孔鏘無後顧之憂的打拚事業，「我覺得這個老婆，太值了。」他秀出手機中太太的倩影，美貌與絕佳氣質果然讓現場人大讚：「這是在拍劇照嗎？好像年輕時候的馬之秦。」

孔鏘透露，老婆曾在節目中被問到擔不擔心老公離婚2次的背景？她坦然的笑說：「他本來就是一塊石頭，被兩位姐姐調教到變成一顆鑽石，現在放在我手裡有什麼不好呢？」大器又充滿智慧的言論，被現場來賓讚賞不已。

離婚「裸體」淨身出戶 孔鏘老師年過60自爆三段婚姻驚人內幕 最終下場全場嚇傻

(中時新聞網)