疫情升溫，為了有效防控疫情，許多企業都開始推行異地辦公、遠距工作，或甚至可以居家上班（Work from Home, WFH）。而如何在家裡工作也能保持與辦公室一樣的效率，甚至有更高的效率呢？以下幾個超實用，但你可能還不知道的iPhone/iPad/Mac使用小技巧，可以幫助大家透過 iPhone、iPad 或 Mac 處理各項工作時更加方便快捷，讓你和團隊維持緊密的溝通協作，打破距離隔閡。

1．桌面不夠用？iPad 就是你的第二顯示器

不少上班族的辦公桌上有兩個顯示器（可能還更多），無奈家中沒有第二個螢幕，在家工作的工作效率因而受到影響。其實 iPad 也可透過「並行」功能變成你的第二個顯示器。如果使用的是 macOS Big Sur，請按一下「控制中心」的「顯示器」選單或是選單列，然後從選單中選擇你的 iPad；如果你使用的是 macOS Catalina，請按一下選單列中的「AirPlay」圖像，然後從選單中選擇 iPad，iPad 便可變為 Mac 的延伸，像第二個顯示器一樣使用，立即新增第二桌面，效率倍增。

桌面不夠用？善用「並行」讓iPad 變身第二顯示器。（蘋果提供／黃慧雯台北傳真）

2．處理文書同時要上網找資料？iPad 也可以

很多人使用電腦的習慣是同步使用多個視窗和應用程式，這種多工的需求其實 iPad 也能勝任。iPadOS 支援的「滑動置前」和「分割顯示」功能，可讓多個 App 隨時待命，滑動一下，即可遊走於不同程式或視窗之間。

處理文書同時要上網找資料？iPad 也可以(左至右是「滑動置前」和「分割顯示」功能)。（蘋果提供／黃慧雯台北傳真）

「滑動置前」（Slide Over）功能是，當你開啟一個 App，從畫面底部向上滑動召喚 Dock，從 Dock 上選擇所需的 App，按著並向上拖移，該 App 便會以懸浮視窗的狀態出現，兩個 App 便可同時使用。如想更換已置前的視窗，只需輕撥視窗底部，即可選取其他已經開啟的 App。而「分割顯示」 （Split View）功能則是當你開啟 App ，從畫面底部向上滑動召喚 Dock，從 Dock 上選擇所需的 App，按著並拖移至畫面左或右邊，螢幕畫面即可分割成兩邊，拖拉中間的黑線可調整大小的顯示方式藉此打開兩個不同的 App，或同一個 App 的兩個視窗。

3.同一項工作 於不同蘋果裝置上繼續

「接續互通」功能（Continuity）讓用戶可在一部蘋果裝置上開始操作，然後在另一部裝置上繼續進度，維持效率，不會失去對處理項目的專注。只需將你的裝置使用相同的 Apple ID、Wi-Fi、藍牙和開啟「接力」（Handoff）功能，即可：

「接續互通」功能（Continuity）讓你能將同一項工作，於不同裝置上繼續。（蘋果提供／黃慧雯台北傳真）

「接力」功能怎麼用？當你在沙發上用 iPad 瀏覽一個 Safari 網頁，然後你回到工作桌前的 Mac，仍可繼續剛才的瀏覽進度，只需按下該 App 的「接力」圖像，即可繼續先前的操作。Safari、地圖、提醒事項、Pages、Numbers 和 Keynote 等，以及部分第三方廠商的 App 均可使用。此外，你還可以使用「通用剪貼簿」，讓你在一部蘋果裝置上複製的文字、影像、相片和影片，可在另一部裝置上貼上使用。

4.Mac 上編寫文件 iPhone 拍攝配圖

假設你正在使用 Mac 的「Pages」製作報告，需要加上一張相片，此時你的 iPhone 或 iPad 便成為你的得力助手：只需於「Pages」點擊「插入」，並選擇從 iPhone 或 iPad「拍照」，所選裝置即自動打開相機功能，拍下的圖片便會自動顯示到文件上。除了拍照以外，亦可使用你的 iPhone 或 iPad 掃描文件或加入手繪畫作。「相機接續互通」功能亦支援 「郵件」、「訊息」、Finder 等等。

Mac 上編寫文件，iPhone 拍攝配圖。（蘋果提供／黃慧雯台北傳真）

5.善用「檔案」App 實現雲端大掃除

你可能沒有留意到，iPhone、iPad 或 iPod touch 上的「檔案」App，除了顯示裝置上儲存的檔案，也可加入 iCloud 雲碟、Dropbox、Box、OneDrive 或 Google Drive 等雲端服務。「檔案」App 不但讓你隨時利用手機或 iPad 分享 iCloud 檔案、邀請同事協作處理 Pages、Numbers 和 Keynote 文件，它更可充當你的「檔案中央處理器」，讓你存取、整合名下所有雲端平台，以騰出更多儲存空間，「雲端大掃除」變得非常方便。

善用「檔案」App，實現雲端大掃除。（蘋果提供／黃慧雯台北傳真）

6．在 Mac 上使用「訊息」共享螢幕

iMessage 除可供用戶和群組共享文字或語音信息、圖片及影片，Mac 版本更可讓你與其他成員共享彼此的電腦螢幕，不須安裝第三方軟體。只需於「訊息」App 內與同樣使用 Mac 的朋友開始對話，並於右上角的「詳細資料」中選擇「共享我的螢幕」或「要求共享螢幕」，你便可以一邊作業一邊開始語音通話，並可於視窗檢視或操作彼此的桌面，無論是同事間討論專案，或同學合作報告、改功課也非常方便。另外 iMessage 所有信息和附件都會進行點對點加密，只有傳送者和接收者才能取用，確保雙方隱私。

在 Mac 上使用「訊息」共享螢幕。（蘋果提供／黃慧雯台北傳真）

7.利用Pages、Numbers 和 Keynote 協作編輯文件

Pages、Numbers 和 Keynote 擁有各式樣板和齊備的設計工具，讓你輕易展開文件、試算表和簡報製作，配合實時的共同編輯功能，無論在 Mac、iPad、iPhone 甚至 PC 上，你和同事們都可一起協力合作，只需登入 iCloud.com，即可開啟和同步編輯共用的 Pages、Numbers 和 Keynote 文件。

利用Pages、Numbers 和 Keynote 協作編輯文件。（蘋果提供／黃慧雯台北傳真）

8.FaceTime 也可視訊會議

FaceTime 除可讓你省去長途電話費用、與身處外地的聯絡人隨時聯繫，「群組 FaceTime」功能更支援最多 32 位用戶同時進行視像或語音通話，當聯絡人發言時其視訊方塊更會自動變大，助你跟緊對話內容。而 FaceTime 所有內容同樣全部採用點對點加密，Apple 無法在裝置傳輸期間解密對話內容。

FaceTime 也可進行視訊會議。（蘋果提供／黃慧雯台北傳真）

9.共享提醒事項 有助提升效率

在家工作，或多或少也是一項專注力的挑戰。「提醒事項」app 助你建立包含子任務和附件的提醒事項，並根據時間和地點設定提示，為每項工作設下時限，有助提升效率，你亦可與同事或家人共享一份「提醒事項」列表，當對方接受邀請後，便可加入、刪除和標示已完成的項目。無論是工作任務抑或購物清單，不同範疇的待辦事項都一目了然。

共享提醒事項，可有助提升團隊工作效率。（蘋果提供／黃慧雯台北傳真）

你是否重新認識了不少關於 iPhone、iPad 以及 Mac 的新功能與小技巧，甚至是多個蘋果裝置之間可連續互通的功能呢？居家辦公期間，省下來往交通的時間，更多了不少可以自學成長的空間，透過一些零碎時間將這些提升效率的方法學起來，提升自己的數位力，不僅事倍功半，更讓你成為超越時代的好人才！

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